Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak Mardin'de

MARDİN (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Doğudaki değişim ve gelişim, batıdaki gelişimden hiçbir zaman ayrı olmayacak. Bölgedeki yatırımların daha da artmaya başladığını 24 Haziran'dan sonra daha da artacağını çok net göreceksiniz." dedi.

Bakan Albayrak, Mardin'deki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş adamlarıyla bir araya geldiği iftarın ardından yaptığı konuşmada, siyasetçilerin halka hizmet ettiğini söyledi.

Siyasetçinin işinin yol, köprü, okul, havaalanı yapmak, halka hizmet etmek, gelir düzeyini, ekonomiyi büyütmek ve artırmak olduğunu belirten Albayrak, "Ama birde bakıyorsunuz devletin, ülkenin, milletin imkanlarını yine millete hizmet etmek yerine bu gönderilen paraları nereye kanalize ediyorlar? Nerede hizmet? Yol açması, park yapması, içme suyu getirmesi için verilen kepçeleri çukur siyasetine harcıyorlar." dedi.

Albayrak, çukur siyasetine ve terör eylemlerine bel bağlayanların vatandaşı ateşe attığını dile getirdi.

Mardin'in kalkındığı zaman Türkiye'nin kalkınacağını, Mardin'de turizmin geliştiği, ekonominin büyüdüğü zaman tüm Türkiye'nin ekonomisinin büyüyeceğini ifade eden Albayrak, "Bu ülkeyi 81 milyon Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Arap demeden bütün renkleriyle kucaklayan Türkiye'nin ana omurgası, tek lideri 15 senedir Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan oldu. Ret, inkar ve asimilasyon politikaları bu ülkede yaşandı. Bunların hepsini tarihe gömen de o oldu." ifadesini kullandı.