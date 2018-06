Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak: (1)

Albayrak, 2018 ve 2019 yılında doğalgaz, elektrik ve enerji piyasasında çok daha etkin yatırımların olacağını söyledi.

- "Aramıza nifak tohumları sokmaya çalışanlara izin vermedik"

Mardin'in peygamberler ve evliyalar şehri olduğunu ifade eden Albayrak, bu topraklarda bin yıldır bir arada bulunduklarını kaydetti.

Albayrak, bu topraklarda hiçbir zaman ayrılmadıklarını, ayrı gayrı düşmediklerini belirterek, şöyle dedi:

"Aramıza nifak tohumları sokmaya çalışanlara izin vermedik. Birlikte mücadele ettik, birlikte kazandık. Aynı sevinçleri paylaştık, aynı acılarda yoğrulduk ve aynı sofrada oturduk. Tıpkı bugünkü gibi. Bizleri davet ettiniz sofranızda orucumuzu, iftarımızı açtık. En önemlisi aynı kaderi ve aynı bu coğrafyadaki bu ülkeyi birlikte paylaştık. Farklılıkların her zaman zenginlik olduğunu bu coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti devleti hep gösterdi. Bu ülke ve bu coğrafyadaki her bir kültür ve medeniyet et ve tırnak gibi. Bu coğrafyada birbirimizin yegane dostu ve kardeşiyiz. Hele de bugünlerde, bu yaşanan Ortadoğu'daki zulüm resminde."