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Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Bakan Berat Albayrak:

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 00:30 | Son Güncelleme

"Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için enerji portföyü içindeki yerli ve yenilenebilir kaynakların ağırlığını günbegün güçlü bir şekilde artırdık"

Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Bakan Berat Albayrak, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için enerji portföyü içindeki yerli ve yenilenebilir kaynakların ağırlığını günbegün güçlü bir şekilde artırdıklarını belirtti.

Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla maden işçileri ile Dedeman Otel'de düzenlenen iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, madencilerle birlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği ve AK Parti iktidarlarının kararlı duruşuyla enerjide özelde de yerli kömürde son dönemde çok önemli adımlar attıklarını belirten Albayrak, Milli Enerji ve Maden Politikası Strateji Belgesi'nin bel kemiği alanlarından birisinin yerli kömür kaynaklarının ekonomiye daha fazla kazandırılması olduğunu anlattı.

Bu alanda çok büyük mesafe katettiklerini ifade eden Albayrak, "Son 10 yılda rezervlerimizi yüzde 50'den fazla artışla tüm Türkiye'de 17,3 milyar tona çıkardık. Bunun son iki yılda artan kısmı 1,5 milyar tondan fazla. Yerli kömür üretiminde yakaladığımız ivmeyle yılı hakikaten rekorla kapatacağız." diye konuştu.

- "Çok daha büyük ve sağlam adımlar atacağız"

Türkiye'nin, enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için enerji portföyü içindeki yerli ve yenilenebilir kaynakların ağırlığını günbegün güçlü bir şekilde artırdıklarının altını çizen Bakan Albayrak, iki yıl önce yaklaşık 60 milyon tonla devraldıkları yerli kömür üretiminin, geçen yıl sonu 80 milyon tonu aştığını hatırlattı. Albayrak, bu yıl da 90 milyon tonun aşılacağını ve 2019'da da 100 milyon tonla bir rekora imza atacaklarını dile getirerek, "Yeter mi? Yetmez. Hedefimiz, 150-200 milyon ton." dedi.

Hem yerli istihdamı artırarak hem yerli kömür kaynağı yerin üstüne çıkarıp ithalatı kısarak çok daha büyük ve sağlam adımlar atacaklarını aktaran Berat Albayrak, şunları kaydetti:

"Milli Enerji ve Maden Politikası Strateji Belgemizi açıklarken, 'Daha fazla yerli ve daha fazla yenilenebilir.' dedik. Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için enerji portföyü içindeki yerli ve yenilenebilir kaynakların ağırlığını günbegün güçlü bir şekilde artırdık. Mayıs sonu itibarıyla en son rakam yüzde 35, 40, 45'ti. Yerli kaynaklardan elektrik üretiminin payını yüzde 52'i aşarak tarihi bir rekor düzeyine çıkardık. Bugüne kadar yakaladığımız bu büyük başarılarda en büyük pay sahibi paydaşlarımız bu salon. Madencileri yürekten tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Sizlerin emeği ve alın teri başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere AK Parti hükümetine emanet. Hiçbir kaygınız olmasın. Sizlerin haklarını korumak ve emeklerinizin karşılığını alabilme noktasında bugüne kadar çalışmaya devam ettik ve çalışmaya da devam edeceğiz. İş ve işçi güvenliği ile konularda sıkı tedbirler uygulayarak, madencilik faaliyetlerinde iş ve işçi güvenliği konusunda asla taviz vermeyecek kırmızı çizgiler belirledik."

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Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Bakan Berat Albayrak iftar maden işçileri maden şehitleri Zonguldak

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