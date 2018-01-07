Enes Ünal'ın golü Villarreal'e yetmedi

MADRİD (AA) - İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 18. haftasında Villarreal, sahasında Deportivo La Coruna ile 1-1 berabere kaldı.
El Madrigal Stadı'nda oynanan karşılaşmada Villarreal, ligin son sıralarında yer alan Deportivo La Coruna'yı konuk etti.
Enes Ünal'ın Villarreal'e tekrar döndükten sonra ilk 11'de sahaya çıktığı maçta, Deportivo La Coruna'da oynayan Emre Çolak ise yedekler arasında yer aldı.
Mücadelenin 30. dakikasında Carlos Bacca'nın pasında topla buluşan Enes Ünal, Villarreal'i 1-0 öne geçiren golü atarken, ilk yarının sonucunu da belirledi.
Emre Çolak'ın 59. dakikada dahil olduğu karşılaşmada Deportivo La Coruna, 84. dakikada Florin Andone'nin golüyle beraberliği yakaladı. Kalan sürede başka gol olmayınca, maç 1-1 berabere sona erdi.
Bu skorla puanını 28 yapan Villarreal, Real Betis'e 5-3 yenilen Sevilla'yı geçerek beşinci sıraya yükselme şansını kaçırdı.
(AA)
İdlib'de art arda patlamalar! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Uludağ'da kritik saatler! Ekipler seferber oldu...
Küçük çocuğu taciz eden kişiye sokak ortasında linç!
'Nuh oğluyla telefonda görüştü' diyen Yavuz Örnek'e İlber Ortaylı'dan yanıt!
CHP İzmir İl Kongresi karıştı! Yumruklar havada uçuştu
Porno bağımlısıydı! Bakın genç kadın nasıl kurtuldu
Cami tuvaletinde uyuşturucu ticareti! Bonzai satarken suçüstü yakalandı
Erkek kokusunun kadınlar üzerindeki etkisi ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa dönüşü sert mesajlar
ABD donuyor! Çok sayıda kişi aşırı soğuklardan hayatını kaybetti
Dacia Duster yenilendi
Karadeniz yaylalarında terörist avı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum