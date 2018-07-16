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Enez'de trol tekneleri ile avlananlara tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 17:06 | Son Güncelleme

Sultaniçe limanında yerel balıkçılar ve trol tekneleri ile avlananlar arasında çıkan tartışmayı jandarma ve polis ekipleri yatıştırdı

EDİRNE (AA) - Enez ilçesinin Sultaniçe limanında yerel balıkçılar ve trol tekneleri ile avlananlar arasında çıkan tartışmayı jandarma ve polis ekipleri yatıştırdı.

Alınan bilgiye göre, çeşitli illerden Saros Körfezi'ne avlanmak için gelen trol tekneleri, Sultaniçe Limanı'na demirledi.

Limandaki yerel balıkçılar ve trol teknelerindeki balıkçılar arasında tartışma yaşandı. Trol teknelerinden bir avcının silah gösterdiği iddiası üzerine tartışmaya limandaki vatandaşlar da katıldı.

Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada vatandaşların trol teknelerine taş ve çeşitli cisimler attığı görüldü.

Jandarma ve polis ekiplerinin tartışmayı yatıştırmasının ardından 5 trol teknesi limandan ayrılarak Saros Körfezi açığına demirledi.

Enez Kaymakamı Elif Canan Tuncer Ersöz, olay yerine gelerek güvenlik güçlerinden bilgi aldı.

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı olayla ilgili çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
balıkçı liman trol

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