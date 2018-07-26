“Enflasyon görünümündeki belirsizlikler azaldı”

FRANKFURT (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, Avro Bölgesi’nde enflasyon görünümündeki belirsizliklerin azaldığını belirterek, enflasyonun yıl sonuna kadar toparlanacağını ve sonrasında orta vadede kademeli olarak artacağını söyledi.

Draghi, ECB faiz kararının açıklanmasının ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında, düzenli ekonomik ve mali analizlere dayanarak faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldıklarını ve faizlerin en azından 2019 yaz dönemi boyunca ve gerektiği sürece mevcut seviyelerde kalmasını beklediklerini ifade etti.

Varlık alım programının 30 milyar avro seviyesinde Eylül 2018 sonuna kadar devam edeceğini aktaran Draghi, ardından programın orta vadeli enflasyon görünümüne ilişkin verilere göre yıl sonuna kadar aylık 15 milyar avroya indirileceği ve yıl sonunda da sona erdirileceğini dile getirdi.

Avro Bölgesi’nin sağlam ve geniş tabanlı bir büyüme yolunda olduğuna dikkati çeken Draghi, şunları kaydetti:

“Küresel ticaret ortamıyla ilgili belirsizliklerin hala belirgin olmasıyla birlikte, son para politikası toplantımızdan beri mevcut olan bilgiler, Avro Bölgesi ekonomisinin sağlam ve geniş tabanlı bir büyüme yolunda ilerlediğini gösteriyor. Ekonominin altta yatan gücü, enflasyonun hedefimize kalıcı olarak yakınsamasının önümüzdeki dönemde de devam edeceğine ve hatta net varlık alımlarımızın kademeli bir şekilde gerilemesinden sonra da devam edeceğine olan inancımızı doğruluyor.”