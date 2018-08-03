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Enflasyon, temmuz ayında yüzde 0,55 artarken, yıllık bazda yüzde 15,85 oldu.

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 10:03 | Son Güncelleme

Enflasyon, temmuz ayında yüzde 0,55 artarken, yıllık bazda yüzde 15,85 oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Flaş Temmuz Tüfe TÜİK

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