Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, enflasyona dayalı maaş artışından vazgeçilmesini isteyerek, "Kamu görevlilerine ve emekli maaşlarına refah payı verilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.
Kahveci yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde, kamu görevlilerinin siyasi partilerden beklentileri olduğunu belirtti.
Siyasi partilerin de seçim beyannamelerinde özellikle kamu çalışanlarına yönelik vaatleri olduğunu hatırlatan Kahveci, "3 milyon kamu çalışanı, aileleriyle birlikte 12 milyon vatandaşımız, ülkemizi yönetmeye talip olan adaylardan ve siyasi partilerden kendilerini mutlu edecek yaklaşımlar istiyor." ifadesini kullandı.
Memurların bu seçimlerde de büyük bir beklenti içerisinde olduğunu vurgulayan Kahveci, memurlara bayram ikramiyesi verilmesi, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi, mülakat uygulamasının kaldırılmasına yönelik beklentilerinin olduğunu aktardı.
Devlet memurluğunun, bilinen şekliyle devam etmesi gerektiğini vurgulayan Kahveci, kamu görevlilerinin acil çözüm bekleyen başlıca taleplerini şu şekilde sıraladı:
"Enflasyona dayalı maaş artışından vazgeçilmeli, kamu görevlilerine ve emekli maaşlarına refah payı verilmelidir. Emeklilere olduğu gibi memurlara da dini bayramlarda ikramiye verilmeli, adalet sağlanmalıdır. İstisnasız bütün sözleşmeli 4-B'li, idari hizmet sözleşmeli ve geçici personel kadroya geçirilmelidir. Memurlara yapılan bütün ek ödemelerin, emekli maaşı ve emekli ikramiyesi hesaplamasında esas alınması, emeklilerin de eş ve çocuk yardımından faydalanması sağlanmalıdır. Vergi adaletsizliği son bulmalı, çalışanlar açısından gelir vergisi dilimleri yeniden düzenlenmelidir.
Merkezi sınava dayalı adil, güvenilir, şeffaf bir atama sistemi oluşturulmalıdır. Kamuda norm kadro uygulamasına geçilmeli ve tüm kamu görevlilerinin görev tanımı tam ve eksiksiz olarak yapılmalıdır. 657 sayılı kanunda, disiplin cezaları içerisindeki memurların iş güvencelerini zayıflatan hükümler çıkarılmalı, memurun grev ve siyaset yasağı kaldırılmalıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu gibi mesleklerin tehlikelerini belirleyecek, fiili hizmetten faydalanacak olan personeli güncel bir şekilde belirleyecek bir kurum oluşturulmalı, bu kurulun yapacağı çalışmalar uyarınca başta sağlık personeli, posta dağıtıcıları olmak üzere kamu görevlilerinin fiili hizmet zamları yeniden belirlenmelidir."
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