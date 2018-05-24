"Enflasyona dayalı maaş artışından vazgeçilmeli"

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, enflasyona dayalı maaş artışından vazgeçilmesini isteyerek, "Kamu görevlilerine ve emekli maaşlarına refah payı verilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kahveci yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde, kamu görevlilerinin siyasi partilerden beklentileri olduğunu belirtti.

Siyasi partilerin de seçim beyannamelerinde özellikle kamu çalışanlarına yönelik vaatleri olduğunu hatırlatan Kahveci, "3 milyon kamu çalışanı, aileleriyle birlikte 12 milyon vatandaşımız, ülkemizi yönetmeye talip olan adaylardan ve siyasi partilerden kendilerini mutlu edecek yaklaşımlar istiyor." ifadesini kullandı.

Memurların bu seçimlerde de büyük bir beklenti içerisinde olduğunu vurgulayan Kahveci, memurlara bayram ikramiyesi verilmesi, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi, mülakat uygulamasının kaldırılmasına yönelik beklentilerinin olduğunu aktardı.

Devlet memurluğunun, bilinen şekliyle devam etmesi gerektiğini vurgulayan Kahveci, kamu görevlilerinin acil çözüm bekleyen başlıca taleplerini şu şekilde sıraladı: