Engel tanımayan Özge’yi mutlu eden hediye

Engel tanımayan Badminton Sporcusu Özge Şanlı, Burdur Valisi Şerif Yılmaz’ın talimatıyla alınan tekerli sandalyesine kavuştu.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından bedeli birlikte karşılanarak alınan tekerlekli sandalye badminton sporcusu engelli Özge Şanlı’ya teslim edildi.

Mutluluğunu ifade ederken, destekleri dolayısıyla başta Burdur Valisi Şerif Yılmaz olmak üzere kurum müdürlerine, antrenörüne ve ilgili tüm personele teşekkür eden Şanlı, daha rahat hareket edebileceği tekerlekli sandalyesine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Vali Yılmaz’da hayata küsmeden, badminton sporuyla uğraşarak dezavantajlı gruplara örnek teşkil eden Özge Şanlı’yı hayata pozitif bakarak sosyal hayat içerisinde yer aldığı için tebrik etti. Engellerin hiçbir önemi olmadığını ifade eden Vali Yılmaz, önemli olan beyindeki engelleri kaldırmak olduğunu vurguladı.

Şuan teknolojinin, imkanların eskisi gibi olmadığını belirten Vali Yılmaz, “Hamdolsun Devletimizin de imkanları var, bu konuda hiçbir sıkıntımız yok. Dezavantajlı gruplar diye tabir ettiğimiz sadece engelli vatandaşlarımız için değil, yaşlılar için, yine çocuklar için, kadınlar için, dünya kadar pozitif ayrımcılık yapılarak hizmet üretilmeye çalışılıyor, uzun yıllar unutulan sosyal devlet olmanın gerekleri bir bir yerine getirilerek hamdolsun vatandaşlarımızın elinden tutuluyor” dedi.