HABER

Engeli birey ve yakınlarına sanat terapisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 14:36 | Son Güncelleme

Alanya Belediyesi Engelsiz Sanat Atölyesi, 4 yıldır engelli birey ve yakınlarına sanatla destek vermeye devam ediyor.Alanya Belediyesi, engelli bireyleri topluma kazandırmak, el becerilerini geliştirmek ve sosyal hayatta daha aktif olabilmeleri için sanatla terapi uyguluyor.

Engeli birey ve yakınlarına sanat terapisi

Alanya Belediyesi Engelsiz Sanat Atölyesi, 4 yıldır engelli birey ve yakınlarına sanatla destek vermeye devam ediyor.
Alanya Belediyesi, engelli bireyleri topluma kazandırmak, el becerilerini geliştirmek ve sosyal hayatta daha aktif olabilmeleri için sanatla terapi uyguluyor. 2014 yılı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde açılan Alanya Belediyesi Engelsiz Sanat Atölyesi, 4 yıldır engelli birey ve yakınlarına sanatla destek vermeye devam ediyor. Haftanın 6 günü hizmet veren atölyede her engel grubundan vatandaşa uygun çalışmalar yer alıyor. Kara kalem, yağlı boya, ahşap boyama, kabak boyama, ipek kozasından çiçek yapımı, filografi, çini, sabundan meyve yapımı, ahşap yakma, ebru sanatı, çömlek yapımı, yalos olmak üzere 12 dalda hizmet veren Atölye, pek çok sergiye de imza attı.

10 kez sergi açıldı
Son 4 yılda Engelsiz Sanat Atölyesi El Sanatları öğretmeni tarafından 6 bin 700 seans ders verilerek, 10 kez engelli birey ve yakınlarının yapmış olduğu çalışmalardan oluşan sergi açıldı. Yine 3 kez huzurevindeki yaşlı vatandaşların yapmış olduğu çalışmalardan oluşan sergi açılarak engelli ve yaşlılarımız sanatseverlerle buluşturuldu.

Yücel: “Engelli bireylerin topluma uyumuna destek oluyoruz”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “4 yıldır aralıksız hizmet verdiğimiz atölyemize katılan tüm bireyler mutlu. Onlara yeteneklerini ve el becerilerini geliştirebilecekleri güzel bir ortam sunduk. Son üç yıldır da yine ekiplerimiz huzurevine giderek sanatsal eğitimleri yaşlılarımıza da veriyorlar. Bu sayede dezavantajlı grupların hem topluma uyum sağlamalarını hem de becerilerini geliştirerek iş sahasında yer alabilmelerine yardımcı oluyoruz. Özellikle engelli bireylerin yakınlarına da aynı hizmetleri vererek onların yaşamış oldukları zorlukları sanatın terapi etkisiyle azaltmayı amaç edindik” dedi.

Engeli birey ve yakınlarına sanat terapisi

Engeli birey ve yakınlarına sanat terapisi

Engeli birey ve yakınlarına sanat terapisi

Milletvekilleri nikaha eşofmanla geldiMilletvekilleri nikaha eşofmanla geldi
Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçış anı ortaya çıktıMehmet Aydın'ın yurt dışına kaçış anı ortaya çıktı
'Hülya’yı öldürdüm, elbise dolabına koydum''Hülya’yı öldürdüm, elbise dolabına koydum'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

'Tosuncuk'un yeni bombası'

'Tosuncuk'un yeni bombası'

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

İlginizi Çekebilir

Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçış anı ortaya çıktı

Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçış anı ortaya çıktı

Onur Özbizerdik hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Onur Özbizerdik hakkında yakalama kararı çıkarıldı

MİT operasyon düzenledi! Örgüt mensupları Türkiye'ye getirildi

MİT operasyon düzenledi! Örgüt mensupları Türkiye'ye getirildi

Son anket yayınlandı! Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'i hangi parti kazanır?

Son anket yayınlandı! Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'i hangi parti kazanır?

Öğrenci yemek istediğine pişman oldu! Kurye öldüresiye dövdü

Öğrenci yemek istediğine pişman oldu! Kurye öldüresiye dövdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Paskalya nedir, neden kutlanır? 2018'de Paskalya ne zaman?

Paskalya nedir, neden kutlanır? 2018'de Paskalya ne zaman?

Son dakika gelişmesi! Tüm dünyanın gözü onlardaydı... Büyükelçileri çağırdılar!

Son dakika gelişmesi! Tüm dünyanın gözü onlardaydı... Büyükelçileri çağırdılar!

'Abdullah Gül'ün tavrı belirsiz'

'Abdullah Gül'ün tavrı belirsiz'

Bülent Arınç'ın hesabından +18'lik paylaşımla ilgili ilk açıklama

Bülent Arınç'ın hesabından +18'lik paylaşımla ilgili ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e ekonomi göndermesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e ekonomi göndermesi!

Güneş Gazetesi Kılıçdaroğlu'nun kızının evini satıyor

Güneş Gazetesi Kılıçdaroğlu'nun kızının evini satıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.