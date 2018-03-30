Engeli birey ve yakınlarına sanat terapisi

Alanya Belediyesi Engelsiz Sanat Atölyesi, 4 yıldır engelli birey ve yakınlarına sanatla destek vermeye devam ediyor.

Alanya Belediyesi, engelli bireyleri topluma kazandırmak, el becerilerini geliştirmek ve sosyal hayatta daha aktif olabilmeleri için sanatla terapi uyguluyor. 2014 yılı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde açılan Alanya Belediyesi Engelsiz Sanat Atölyesi, 4 yıldır engelli birey ve yakınlarına sanatla destek vermeye devam ediyor. Haftanın 6 günü hizmet veren atölyede her engel grubundan vatandaşa uygun çalışmalar yer alıyor. Kara kalem, yağlı boya, ahşap boyama, kabak boyama, ipek kozasından çiçek yapımı, filografi, çini, sabundan meyve yapımı, ahşap yakma, ebru sanatı, çömlek yapımı, yalos olmak üzere 12 dalda hizmet veren Atölye, pek çok sergiye de imza attı.

10 kez sergi açıldı

Son 4 yılda Engelsiz Sanat Atölyesi El Sanatları öğretmeni tarafından 6 bin 700 seans ders verilerek, 10 kez engelli birey ve yakınlarının yapmış olduğu çalışmalardan oluşan sergi açıldı. Yine 3 kez huzurevindeki yaşlı vatandaşların yapmış olduğu çalışmalardan oluşan sergi açılarak engelli ve yaşlılarımız sanatseverlerle buluşturuldu.