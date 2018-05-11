Engelini aşıp tıp fakültesini birincilikle bitirdi

Tokat'taki Gaziosmanpaşa Üniversitesinden (GOÜ) 2017-2018 eğitim yılında mezun olan 5 bin öğrenci için mezuniyet töreni yapıldı.
Taşlıçiftlik Kampüsü futbol sahasındaki törende konuşan GOÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, üniversitenin köklü bir eğitim kurumu olduğunu söyledi.
Üniversitenin 11 fakülte, 4 enstitü, 7 yüksekokul ve 15 meslek yüksekokulunda öğrenim gören 35 bine yakın öğrencisiyle, geleceğin teminatı gençleri yetiştirmek için önemli bir misyonu yerine getirdiğini anlatan Şahin, "Bu yıl mezun olan yaklaşık 5 bin öğrencimizle mezun sayımız 70 bin ulaşacak." diye konuştu.
Konuşmaların ardından Tıp Fakültesinden birincilikle mezun olan bedensel engelli Sare Aydın'a diplomasını, aynı fakültenin dekanı Prof. Dr. Ertan Bülbüloğlu verdi.
Protokol üyeleri de bölümlerini dereceyle bitiren diğer öğrencilere diplomalarını takdim etti.
Tören sonunda mezun öğrenciler keplerini havaya atarak büyük mutluluk yaşadı.
Diploma sevinci yaşayan öğrenciler arasında GOÜ Turhal Meslek Yüksekokulu Muhasebe Bölümünden mezun olan 62 yaşındaki Ahmet Ayan da yer aldı.
Ayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 sene önce üniversiteye kayıt yaptırdığını söyledi.
Bu sene okuldan mezun olduğunu belirten Ayan, "15 yıldır emekliyim. Üniversite okumak içimde ukdeydi. Üniversite okumak zor olmadı, gençlere örnek oldum. 2 çocuğum ve 6 torunum var. Herkesin okumasını istiyorum. Okumanın yaşı yoktur. Şu yaşta mezun olduğum için mutluyum." ifadelerini kullandı.
Törene, Tokat Valisi Ömer Toraman, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Garnizon Komutanı Albay Aykut Biçeroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ve veliler ile öğrencileri katıldı.
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