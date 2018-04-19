Engeller tarımla aşılıyor

Bursa’da engeller tarımla aşılacak.

Bursa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Tarımla Engelleri Aşıyoruz Protokolü’, Bursa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi Tarım A.Ş., Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Tarım Kredi Kooperatifi Balıkesir Bölge Müdürlüğü, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Bursa Engelliler Federasyonu arasında imzalandı. Protokol ile Bursa’daki engelli vatandaşlara tarım alanında uygulamalı mesleki eğitimler verilecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Valiliği öncülüğünde imzalanan protokolün kentte yaşamını sürdüren engelli bireylere yeni birer hobi kazandıracağına da işaret etti. Türkiye’nin, güçlü bir ülke olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, “Güçlü bir ülke olmak, her alanda güçlü olmak demektir. Farkındalık oluşturan güzel bir projeye daha imza atılıyor. Bu protokolle, engelli vatandaşlarımızın tarımla uğraşabilecekleri bir ortam sağlanıyor” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi olarak projeye destek vermekten dolayı mutlu olduklarını söyleyen Başkan Aktaş, “Tarım, bu şehrin ve bu ülkenin bir gerçeğidir. Engelli kardeşlerimizin engelleri aşabilmesi adına da tarımla ilgilenmelerinin önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

Bursa Valisi İzzettin Küçük de engelli vatandaşlara yönelik hassasiyete dikkati çekerek, bu proje ile Bursa’da yaşayan engelli vatandaşlara tarım alanında uygulamalı mesleki eğitimi verilerek rehabilitasyonlarının amaçlandığını söyledi. Projenin engelli vatandaşların tarımla, toprakla buluşmasını sağlayacağını ve kendilerini daha iyi hissetmelerine imkan sunacağını belirten Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hacı Dursun Yıldız ise engelli bireylerin burada öğrenecekleriyle ilerleyen dönemlerde istihdama katkı sağlayacağını da kaydetti. Bursa Engelliler Federasyonu Başkanı Ayhan Zenbilci de projenin engelli vatandaşlar için çok önemli olduğunu ifade etti.

8 ay sürecek

Büyükşehir Belediyesi’nin destek verdiği projede, Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 100 metrekarelik tarımsal alan projede kullanılmak için engelli vatandaşlara tahsis edilirken, aynı zamanda projeye göre 320 metrekare alanda bir sera kurulumu da yapılıyor. Bu sayede kış şartlarında da çalışmaların süreceği belirtiliyor. Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürlüğü’nün ilaç, gübre, fide, tohum desteği ile Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin alet ekipman desteği de vereceği projede Engelliler Federasyonu da engelli vatandaşların projeden faydalanmasını sağlayacak. Nisan’dan Kasım’a kadar 8 ay sürecek olan eğitimler Çarşamba günleri 09.00 ile 1200 saatleri arasında Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde uygulanacak ve programın sonunda katılımcılara sertifika verilecek. İlk etapta 20 - 25 engelli vatandaşın faydalanacağı projenin ilerleyen dönemlerde daha fazla engelliye ulaşması hedefleniyor.