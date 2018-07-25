Engelleri ilmek ilmek dokuyarak aşıyorlar

Türkülere konu olan ve ipliğin ilmek ilmek işlenmesiyle ortaya çıkan kilimlerin tezgahlardan mağazalara uzanan hikayesi, engelliler tarafından verilen emeği gözler önüne seriyor.

Engellilerin hayallerini, sevgilerini, kültürlerini ve alın terini katarak hayat verdiği kilimlerin, her birinin farklı bir hikayesi bulunuyor.

"Sevdiğine sözü olan bir kilim dokur/Kilimin dilinden ancak anlayan okur" dizeleriyle türkülere konu olan kilimler, Van'da engellilerin elinde hayat buluyor.

MESUT VAROL - Van'da açılan atölyede kendine özgü kilimler üreten engelliler, hem el becerilerini geliştiriyor hem de sosyal hayata katılıyor.

Merkez müdürü Ömer Durmiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017'de açılan merkezde bugüne dek bin 500 engelliye hizmet verdiklerini söyledi. Bu yıl 500 engellinin aktif olarak merkezdeki hizmetlerden yararlandığını anlatan Durmiş, "Burada tüm engel gruplarına hizmet veriyoruz. Merkezimizde 25 atölyemiz mevcut. Fitness salonu, güzellik ve saç bakım faaliyet alanlarımız da var." dedi.

Durmiş, kilim atölyesinden 32 engellinin faydalandığını ve haftada üç farklı grupla kilim dokuduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Amacımız burada unutulmaya yüz tutmuş kilim dokuma sanatını engelli bireylerin elleriyle yeniden canlandırarak toplumsal bir farkındalık yaratmak. Bu çalışmayla engelli bireyleri evlerinden çıkararak toplumla kaynaştırmayı planlıyoruz. Kilim dokumayla onların el ve göz koordinasyonunun sağlanması, toplumsal yaşam becerilerinin gelişmesi ve meslek edinmelerini hedefliyoruz. Bunun için engelli bireylerimizi özel araçlarımızla evlerinden alarak merkezimize taşıyoruz."

- "El becerileri ve hayal dünyalarını görüyoruz"