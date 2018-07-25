Engelleri ilmek ilmek dokuyarak aşıyorlar

MESUT VAROL - Van'da açılan atölyede kendine özgü kilimler üreten engelliler, hem el becerilerini geliştiriyor hem de sosyal hayata katılıyor.
"Sevdiğine sözü olan bir kilim dokur/Kilimin dilinden ancak anlayan okur" dizeleriyle türkülere konu olan kilimler, Van'da engellilerin elinde hayat buluyor.
Kendine özgü renk ve farklı motiflerle dokunan Van kilimleri, İpekyolu Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde kurulan atölyede engelliler tarafından üretiliyor.
Engellilerin hayallerini, sevgilerini, kültürlerini ve alın terini katarak hayat verdiği kilimlerin, her birinin farklı bir hikayesi bulunuyor.
Türkülere konu olan ve ipliğin ilmek ilmek işlenmesiyle ortaya çıkan kilimlerin tezgahlardan mağazalara uzanan hikayesi, engelliler tarafından verilen emeği gözler önüne seriyor.
Farklı renk ve tonlara bürünen ipliklerin, kilim atölyesinde engelli bireylerin ellerinde aylarca işlenmesiyle son halini alan kilimler, satışa sunulmak üzere Engelsiz Kafe'de sergileniyor.
- "Amacımız toplumsal farkındalık yaratmak"
Merkez müdürü Ömer Durmiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017'de açılan merkezde bugüne dek bin 500 engelliye hizmet verdiklerini söyledi. Bu yıl 500 engellinin aktif olarak merkezdeki hizmetlerden yararlandığını anlatan Durmiş, "Burada tüm engel gruplarına hizmet veriyoruz. Merkezimizde 25 atölyemiz mevcut. Fitness salonu, güzellik ve saç bakım faaliyet alanlarımız da var." dedi.
Durmiş, kilim atölyesinden 32 engellinin faydalandığını ve haftada üç farklı grupla kilim dokuduklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Amacımız burada unutulmaya yüz tutmuş kilim dokuma sanatını engelli bireylerin elleriyle yeniden canlandırarak toplumsal bir farkındalık yaratmak. Bu çalışmayla engelli bireyleri evlerinden çıkararak toplumla kaynaştırmayı planlıyoruz. Kilim dokumayla onların el ve göz koordinasyonunun sağlanması, toplumsal yaşam becerilerinin gelişmesi ve meslek edinmelerini hedefliyoruz. Bunun için engelli bireylerimizi özel araçlarımızla evlerinden alarak merkezimize taşıyoruz."
- "El becerileri ve hayal dünyalarını görüyoruz"
Halı kilim öğretmeni Deniz Bingöl de kilim dokuyan engellilerin hafızalarının güçlendiğini ve el becerilerinin geliştiğini belirterek, engellilerin açılan kursta meslek sahibi olduklarını anlattı.
Engellilerin oturarak bir hayat sürmelerini değil, çalışarak birçok engeli aştıklarını görmelerini sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Bingöl, "Burada zaman çok keyifli ve eğlenceli geçiyor. Türkü söyleyerek kilim dokuyorlar. Onların el becerilerini ve hayal dünyalarını görmüş oluyoruz. Eskiden nasıl ki genç kızlar aşklarını dokurdu, burada da engelli çocuklar hayalleri ilmek ilmek dokuyor. Biz de onlara yardımcı oluyoruz." diye konuştu.
- "Hayallerimi kilimlere aktarıyorum"
Hafif zihinsel engelli Leyla Özhan ise "Daha önce evde oturarak zaman geçiriyordum ama burası açıldıktan sonra hayatım değişti. Hayallerimi kilimlere aktarıyorum, bu sayede engellerimi aşıyorum." dedi.
Engelli Tuncer Allı da daha önce içine kapanık olduğunu ifade ederek, "Burada yeni arkadaşlar edindik. Hem meslek öğreniyoruz hem de zamanımız keyifli geçiyoruz. Yaptığımız kilimleri öğretmenlerimize danışıyoruz. Burası bizim için çok iyi oldu." ifadelerini kullandı.
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