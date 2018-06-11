Engelleri sevgiyle aşan örnek bir anne 'Semra Aygün'

İSTANBUL, (DHA) - BEDENSEL engelli çocuğunu 4 yıldır her gün işe götüren ve sabahtan akşama kadar ona eşlik ederek adeta onunla mesai yapan Semra Aygün'ün mücadelesi, tüm insanlığın ders çıkarması gereken bir yaşam öyküsü.

Semra Aygün, engelleri sevgiyle aşan, umudunu asla kaybetmeden kendisini çocuğuna adayan özverili, şefkatli, yüreği büyük bir anne... Tülay ise, Semra Aygün'ün tek çocuğu. Uzun yıllardır Eyüpsultan’da yaşayan Amasyalı Semra Aygün, bedensel engelli kızı Tülay Gizem ile birlikte yaşam mücadelesi veriyor. Annesi Tülay'ı, "Babasıyla benim canımız, her şeyimiz" sözleriyle anlatıyor. Gizem’in engelli olduğunu bir yaşındayken yeni yürümeye başladığında anladıklarını söyleyen anne Semra Aygün, "Parmak uçlarıyla yürüyordu. Doktora götürdüğümüzde yapılan tetkikler neticesi bedensel engelli olduğu ortaya çıktı. İlk ameliyatını 3 yaşındayken oldu. Doktorumuz bize onun çok akıllı bir çocuk olduğunu ve çok iyi yerlere geleceğini söyledi. Allah’a şükür bedensel engeli var ama çok zeki, altın kalpli, çok tatlı bir çocuk Gizem. Allaha çok şükür çok da iyi yerlere geldi" dedi.