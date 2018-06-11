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Engelleri sevgiyle aşan örnek bir anne 'Semra Aygün'

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 14:08 | Son Güncelleme

BEDENSEL engelli çocuğunu 4 yıldır her gün işe götüren ve sabahtan akşama kadar ona eşlik ederek adeta onunla mesai yapan Semra Aygün'ün mücadelesi,  tüm insanlığın ders çıkarması gereken bir  yaşam öyküsü.  Semra Aygün, engelleri sevgiyle aşan, umudunu asla kaybetmeden kendisini çocuğuna adayan özverili, şefkatli, yüreği büyük bir anne... Tülay ise, Semra Aygün'ün tek çocuğu.

Engelleri sevgiyle aşan örnek bir anne 'Semra Aygün'

İSTANBUL, (DHA) - BEDENSEL engelli çocuğunu 4 yıldır her gün işe götüren ve sabahtan akşama kadar ona eşlik ederek adeta onunla mesai yapan Semra Aygün'ün mücadelesi, tüm insanlığın ders çıkarması gereken bir yaşam öyküsü.

Semra Aygün, engelleri sevgiyle aşan, umudunu asla kaybetmeden kendisini çocuğuna adayan özverili, şefkatli, yüreği büyük bir anne... Tülay ise, Semra Aygün'ün tek çocuğu. Uzun yıllardır Eyüpsultan’da yaşayan Amasyalı Semra Aygün, bedensel engelli kızı Tülay Gizem ile birlikte yaşam mücadelesi veriyor. Annesi Tülay'ı, "Babasıyla benim canımız, her şeyimiz" sözleriyle anlatıyor. Gizem’in engelli olduğunu bir yaşındayken yeni yürümeye başladığında anladıklarını söyleyen anne Semra Aygün, "Parmak uçlarıyla yürüyordu. Doktora götürdüğümüzde yapılan tetkikler neticesi bedensel engelli olduğu ortaya çıktı. İlk ameliyatını 3 yaşındayken oldu. Doktorumuz bize onun çok akıllı bir çocuk olduğunu ve çok iyi yerlere geleceğini söyledi. Allah’a şükür bedensel engeli var ama çok zeki, altın kalpli, çok tatlı bir çocuk Gizem. Allaha çok şükür çok da iyi yerlere geldi" dedi.

"KIZIMA HER ZAMAN GÜVENDİM"

Doktorların Gizem'in gelişmesi karşısında çok şaşırdıklarını söyleyen Semra Aygün, "Ben hayatımı Gizem’e adadım. Kızım İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bilgi Sistemleri bölümünü başarıyla bitirdi. Onunla gurur duyuyorum. Ona her zaman güvendim, Allah’ıma sürekli dua ettim. Gizem her yönüyle örnek bir çocuk oldu. Gerek okul hayatında gerekse iş hayatında her zaman başarılı oldu. Çok seviniyoruz bu duruma" diye konuştu. Gizem'in belediyedeki işe giriş sürecini anlatan anne Semra Aygün, "Kızım okul başarısından dolayı belediyeye girdi. Daha önce Engelliler Merkezi’nde staj yapmıştı. Daha sonra Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ile konuştuk, o da sağ olsun belediyede işe başlamasını sağladı. Bu sene 4. yılımız. Hem belediyeyi hem çalıştığı birimi, müdürünü, arkadaşlarını çok seviyor. Eyüpsultan Belediyesi artık bizim ailemiz gibi oldu" ifadelerini kullandı.

Gizem'in belediyede 'Numarataj' biriminde çalıştığını söyleyen anne Aygün, "Kendi bitirdiği okulun branşıyla ilgili bir görev yaptığı için çok mutluyuz. İnşaat projelerine kapı numaraları veriyor. Her gün kendisini getirip götürüyorum. Burada bekliyorum. Normal bir mesai yapıyorum. Evlat için her şeye değer. Kızım inşallah çok daha iyi yerlere gelecek" dedi.

"AİLELER HİÇBİR ZAMAN HAYATA KÜSMESİN"

Ailelere önemli tavsiyelerde bulunan anne, "Hiçbir zaman hayata küsmesinler. İnsanların tepkilerine aldırış etmesinler. Doktorum bana ‘Çocukla çocuk olacaksın, onunla aynen bir arkadaşı, kardeşi gibi olacaksın’ dedi. Ben Gizem’in hem annesi, hem arkadaşı, hem kardeşiyim. Yeri gelir onunla oyun oynarım, yeri gelir arkadaşı gibi saatlerce sohbet ederiz. Bu aileler çocuklarıyla gurur duysunlar, onlarla ilgilensinler, hayata küsmesinler. Onlar bize Allah’ın bir lütfüdür. Annelerin çok duyarlı olması lazım. Anne baba, araştırıp çocuklarının tedavilerini en iyi şekilde yaptırsınlar hiç pes etmesinler. Sürekli yeni tedavi metotlarını araştırsınlar” diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

Engelleri sevgiyle aşan örnek bir anne 'Semra Aygün'Engelleri sevgiyle aşan örnek bir anne 'Semra Aygün'

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