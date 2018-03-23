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Engelli 162 kişiyi 15 milyon dolandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 10:44 | Son Güncelleme

Sağır ve dilsiz 162 kişiyi kar payı dağıtacakları vaadiyle en az 15 milyon TL dolandırdığı iddia edilen İrfan Aşıkoğlu’nu Esra Erol ikna ederek programa davet etti.Sağır ve dilsiz 162 kişiyi, kurdukları kooperatifle konut sahibi yapma ve bankadan çektirdikleri kredilerle yatırım yaparak kar payı dağıtacakları vaadiyle en az 15 milyon TL dolandırdığı iddia edilen İrfan Aşıkoğlu’nu Esra Erol ikna ederek programa davet etti ve İrfan Aşıkoğlu mağdur ettiği kişilerle canlı yayında yüzleşti.

Sağır ve dilsiz 162 kişiyi kar payı dağıtacakları vaadiyle en az 15 milyon TL dolandırdığı iddia edilen İrfan Aşıkoğlu’nu Esra Erol ikna ederek programa davet etti.

Sağır ve dilsiz 162 kişiyi, kurdukları kooperatifle konut sahibi yapma ve bankadan çektirdikleri kredilerle yatırım yaparak kar payı dağıtacakları vaadiyle en az 15 milyon TL dolandırdığı iddia edilen İrfan Aşıkoğlu’nu Esra Erol ikna ederek programa davet etti ve İrfan Aşıkoğlu mağdur ettiği kişilerle canlı yayında yüzleşti. Çeşitli sözde yatırımlara yönlendirilip kar payı verecekleri vaadiyle kandırılan mağdurlar aynı gün içinde farklı bankalardan çektirilen krediyi ödeyemediklerini ve bundan dolayı bazılarının eşlerinden boşanma noktasına geldiği bazı mağdurlar ise intiharın eşiğinde olduklarını ifade etti.

Mağdurlar gözyaşları içinde isyan ederek yaşadıklarını anlattı. Mağdurların ifadesine göre, önce Ankara’da ki çok lüks otellerde ağırlanıp 1 gün sonra farklı bankalardan kredi çektirdiler. Şirket yetkilileri bankadan para çektirdikten sonra hemen paraya el koydu ve ardından engellilere Kuran- Kerime el bastırarak ailelerine asla söylememelerini istedi.

Mağdurlar, "Büyük hayallerle bu işe girdik ama mağdur olduk. Borç batağındayız. Sesimizi duyurmak için eylem yaptık, şikâyet ettik, her yolu denedik ama sonuç alamadık. Ve en sonunda Esra Erol sesimizi duydu" dediler.

Erol’a konu olan yüzlerce engellinin isyanı, büyük ses getirirken, yayını ihbar kabul eden Emniyet harekete geçti. İddiaların merkezindeki İrfan Aşıkoğlu stüdyoda canlı yayında mali suçlarla mücadele şube müdürlüğünden gelen ekipler tarafından kelepçelenerek göz altına alındı. Aşıkoğlu sorgulanmak üzere stüdyolarından emniyete götürüldü.
Mağdurlar, "Olayla ilgili mağdurlar bizim çığlığımız oldun, Allah senden razı olsun" diyerek Esra Erol’a teşekkürlerini iletti.

Engelli 162 kişiyi 15 milyon dolandırdı

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Engelli 162 kişiyi 15 milyon dolandırdı

Engelli 162 kişiyi 15 milyon dolandırdı
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Engelli 162 kişiyi 15 milyon dolandırdı

Engelli 162 kişiyi 15 milyon dolandırdı
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Engelli 162 kişiyi 15 milyon dolandırdı

Engelli 162 kişiyi 15 milyon dolandırdı
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Engelli 162 kişiyi 15 milyon dolandırdı

Engelli 162 kişiyi 15 milyon dolandırdı
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Engelli 162 kişiyi 15 milyon dolandırdı

Engelli 162 kişiyi 15 milyon dolandırdı
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Engelli 162 kişiyi 15 milyon dolandırdı

Engelli 162 kişiyi 15 milyon dolandırdı
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