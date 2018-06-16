Engelli Ahmet'in iftaiyeci olma hayalı gerçekleştirildi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Ramazan Bayramı'nda, en büyük hayali itfaiyeci olmak olan bedensel ve zihinsel engelli Ahmet Taş'ı (18) itfaiye aracı ile gezdirerek sevindirdi.
Merkezefendi ilçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 51/1 Sokak'ta ailesiyle birlikte yaşayan bedensel ve zihinsel engelli Ahmet Taş, unutamayacağı bir bayram yaşadı. Aile yakınları tarafından tekerlekli sandalyeye bindirilerek gezdirilen, çok fazla dışarıya çıkma imkanı olmayan Ahmet Taş'a, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bayram sürprizi yaşattı. Bir itfaiye ekibi, sirenlerini çalarak yangına gidiyormuş gibi, Taş'ın oturduğu sokağa geldi. Evin önünde tutkunu olduğu itfaiyecileri gören Taş, ne yapacağını şaşırdı. Tekerlekli sandalyeyle evden çıkarılan Taş, itfaiye aracına bindirildi. Taş, sirenler eşliğinde itfaiye aracıyla bir süre gezdirildi. İtfaiye erleri daha sonra tekrar Taş'ı evine bıraktı. Büyük mutluluk yaşayan Taş, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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