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Engelli annenin hayali gerçek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 12:18 | Son Güncelleme

Mersin’de 6 yıl önce geçirdiği rahatsızlık sonucunda yürüyemez hale gelen ve akülü araba isteyen Kader Aykan’a Büyükşehir Belediyesi akülü araç verdi.

Engelli annenin hayali gerçek oldu

Mersin’de 6 yıl önce geçirdiği rahatsızlık sonucunda yürüyemez hale gelen ve akülü araba isteyen Kader Aykan’a Büyükşehir Belediyesi akülü araç verdi. Bu araçla oğlunun 23 Nisan gösterisini izlemek için okula giden annenin mutluluğu gözlerinden okundu. Aykan, "2 hayalim vardı. Biri akülü araç, diğeri oğlumun gösterisini izlemek. Bugün 2 hayalim de gerçek oldu, çok mutluyum" dedi.
Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Kader Aykan (30), 6 yıl önce geçirdiği bir rahatsızlık sonucunda neredeyse yürüyemez duruma geldi. Yüzde 74 engelli olan talihsiz kadın, yürüteç ve yakınlarının yardımı ile ancak birkaç adım yürüyebilirken, yetkililerden yardım istedi. İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) 27 Mart’ta "Engelli annenin tek isteği oğlunun 23 Nisan’daki gösterisini izlemek" başlıklı haberiyle harekete geçen Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler Dairesi Başkanlığı ekipleri, genç kadına ilk etapta tekerlikli sandalye verdi. Daha sonra Aykan’ı doktora götüren ekipler, akülü araç kullanabilir yönünde rapor alınca bu sabah engelli kadına akülü aracını teslim etti. Aracını alan Aykan’ın mutluluğu gözlerinden okunurken, araçla oğlunun okuduğu okula giderek gösterisini izledi.

"6 yıllık dileğim gerçek oldu"
Kader Aykan çok mutlu olduğunu söyledi. 6 yıllık dileğinin gerçek olduğunu vurgulayan Aykan, "Oğlumun gösterisini izledim. En büyük mutluluk buydu. 2 dileğim vardı. Bir akülü sandalye bir oğlumun gösterisi. Bunun ikisi de gerçek oldu. Allah herkesten razı olsun. Çocuğumun gösterisini izlemek beni çok gururlandırdı, çok mutlu oldum. Artık akülü aracım var. Oğlumla gezmek istiyordum. Bundan sonra oğlumla gezebileceğim. Bu akülü sandalye benimle oğlum demek. Benle oğlum artık her yere gidebileceğiz. Her şeyi bununla yapacağız. Yapamadığımız şeyleri yapabileceğiz. Bu sandalye benim özgürlüğüm gibi oldu. Artık evde sabahtan akşama kadar oturmayacağım. İstediğim yere gidebileceğim. Çok güzel" diye konuştu.

"Hastane yatmak için para gerekiyor"
Hastalığıyla ilgili de konuşan Aykan, "Ankara’ya gittim, yatış verildi. Maddi olarak durumum olmadığı için gidemiyorum. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine yatacağım ama günlük yatak parası alınıyor. Oraya da günlük verecek param yok. Kaymakamlığa başvurdum. Perşembe günü haber verecekler. Onlardan haber gelmeden gidemiyorum. Çünkü yatış yapacağım zaman para vermem lazım. Nasıl yapacağımı bilemiyorum. Yetkililerden haber bekliyorum. Doktorlar 2 yıldır atak geçirdiğimi söylediler. O yüzden de hastalığım sürekli geriye gidiyor. O yüzden yatırıp, kontrolle yapıldıktan sonra değerlendirmeler yapılacak" şeklinde konuştu.
Deren Alkan ise çok mutlu olduğunu söyleyerek, annesiyle artık her yere gidebileceklerini ve gezeceklerini ifade etti.

Engelli annenin hayali gerçek oldu

Engelli annenin hayali gerçek oldu

Engelli annenin hayali gerçek oldu

Engelli annenin hayali gerçek oldu

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