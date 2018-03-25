Engelli bireyler ‘Bocce Turnuvası’nda yarıştı

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi 21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Günü nedeniyle Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesislerinde, zihinsel engelli çocuklardan oluşan Bocce Turnuvası düzenledi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından lisanslı olan 21 zihinsel engelli bireyin katıldığı Bocce Turnuvası gerçekleşti. Antrenör Gülnaz Tunç yaptığı açıklamada, “Özel Olimpiyatlar Spor Branşı olarak ’Bocce’, özel eğitim gereksinimi olan bireylere, fiziksel ve sosyal gelişimleri için fırsat oluşturarak özgüven sağlamalarını desteklemektedir. ’Bocce’nin temel oyun prensibi, hedef topu olan palinoya, en yakın bocce topunu yuvarlamaktır. Açık ve kapalı alan gözetilmeksizin basit malzemelerle, her ortamda oynanabilen bu oyun, aynı zamanda eğlence haline getirilebiliyor. İçinde sayısız egzersizler barındırdığı için de, bireylere zorlama olmaksızın el kol koordinasyonu, zihinsel odaklanmanın yanı sıra psikolojik rahatlama da sağlıyor. Mart, mayıs ve ekim 2018’de yapılacak il içindeki yarışmaların ardından ekibimiz, kasım 2018’de Antalya’da yarışacaktır. Bu çocuklarımızdan, diğer sporcularımızın öğreneceği çok şey var. Karşı taraf kazandığında da, sevinçlerini paylaşıyorlar. Ya da tam tersi karşı taraf kaybettiğinde de, onların üzüntülerini paylaşacak kadar centilmen sporcular oluyorlar. Kendilerine başarılar diliyorum’’ diye ifade etti.