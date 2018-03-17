Engelli bireyler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Braille alfabesiyle mektup yazdı

Konya’da engelli bireyler Zeytin Dalı Harekatı’na destek olmak amacıyla Braille alfabesiyle yazdıkları mektupları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdi.

Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şube Başkanı Veli Özağan, Zeytin Dalı Harekatı’nı desteklediklerini belirterek, her zaman Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında olacaklarını söyledi. Harekat başladığı günden itibaren görme engelli hafızların Kur’an-ı Kerim’i hatim ettiğini, geçtiğimiz hafta askere destek olmak için Hatay’a sınırına gittiklerini ifade eden Özağan, üyelerinin Braille alfabesi ile mektuplar yazdığını kaydetti. Özağan, askerlere destek olmak amacıyla yazılan mektupların Başkomutan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a posta yoluyla gönderdiklerini ifade ederek, "Görmeyenleri Koruma Derneği Zeytin Dalı Harekatı’na kayıtsız şartsız destek veriyor. Cumhurbaşkanımıza 5 mektubu gönderirken Türk milleti tarih boyunca mazlumun yanında olmuş, düşmanın korkulu rüyası olmuş, engelli-engelsiz demeden tüm vatandaşlarımız ülkemizin savunmasında canımızı hiç düşünmeden vereceğimizi biliyorlar, bilsinler. Sadece görme engelliler olarak biz diyoruz ki, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz dua istiyor. Biz de her gün Hatim-i Şerifler, Yasinler okuyarak Türk Silahlı Kuvvetlerimize destek oluyoruz" dedi.

12 yaşındaki Elmas Gülpınar, Braille alfabesi ile mektup yazarken çok duygulandığını söylerken 13 yaşındaki Mustafa Oğuz ise "Hem askerlerimizin hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Allah yardımcısı olsun. İnşallah operasyonu çabucak bitirirler" dedi.

Engelli bireyler daha sonra Komando Marşını okudu.