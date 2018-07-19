Engelli bisikletliler, farkındalık için Avrupa turuna çıktı

Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)- BARİKAT Sanat Atölyesi Derneği'nin düzenlediği 'Sessiz Çığlık Avrupa Bisiklet Turu'na katılan aralarında Güneydoğu gazisinin de bulunduğu 15 engelli bisikletli, "Bir düş kuruyoruz barikatsız bir dünya için" sloganıyla, 10 Avrupa ülkesine turlayıp, Hollanda'nın Lahey kentine gitmek üzere Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı. Aralarında Güneydoğu gazisinin de yer aldığı 15 engelli, engellilerin yaşam haklarına dikkat çekmek için, 'Sessiz Çığlık Avrupa Bisiklet Turu'na çıktı. Bugün Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapan grup; Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Avusturya, Almanya, İsviçre, Fransa, Luksemburg, Belçika ve Hollanda olmak üzere toplam 10 Avrupa ülkesini kapsayan yaklaşık 5 bin kilometre bisikletleriyle turlayacak. 1 Eylül günü Hollanda'nın Lahey kentine varacak olan grup, burada Lahey Adalet Yüksek Divanı'nın önünde, barış çağrısı yaparak, engelli haklarına dikkat çekecekler. Tura katılan Güneydoğu gazisi Ekrem Taşkın, tura katıldığı için son derece mutlu olduğunu belirterek, "Sonradan bir engelli olarak hayatımı engelli insanlara atadım. Ülkemizde ve dünyamızda savaşlar ve darbeler olmasın istiyorum. Savaşlardan dolayı engelliler ordusuna yeni engelliler katılsın istemiyorum. Devlet büyüklerimizden engellilerin sorunlarını aşması için destek bekliyoruz. Biz engellilerin neler yapabileceğini göstermek amacıyla yola çıktık. Dolayısıyla bu yolda ilerleyeceğiz. Edirne'ye 300 kilometrelik yol geldik. Bulgaristan'a gideceğiz. Bulgaristan'dan Romanya, Macaristan, Avusturya, İsviçre, Almanya, Lüksemburg, Belçika, Fransa ve en son Hollanda Lahey'de son bulacak. Orada açıklama yaparak engellilerin önündeki engellerin kaldırılması adına mesajımızı ileteceğiz. Engellilerin de sanatın ve sporun içinde olduğunu belirterek bir mesaj vereceğiz. Çok zorlu bir yolculuk olacak biliyoruz. Ama zor şartların olması bizim için engel değil. Engelleri aşa aşa amacımıza zorda olsa ulaşacağız" dedi. 'MERKEL'E TOPRAK GÖTÜRECEĞİZ' Bisikletle dünya turuna çıkan ve önceki gün Kırklareli'nde yıldırım düşmesi sonucu Alman uyruklu Födisch Maximilian ölürken, arkadaşı Fransız Arnaud Guillaume Bruyas, olaydan yara almadan kurtulmuştu. Ekrem Taşkın, Maximilian'ın öldüğü yerden toprak aldıklarını ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'e bu toprağı vereceklerini belirterek, "Geçtiğimiz günlerde Kırklareli'nde, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybeden Alman bisikletçi ve Fransız arkadaşı, yolda bize denk gelmişti. Selamlaşmıştık. Ölen Alman bisikletçiye Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralı Fransız bisikletçiye de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Alman bisikletçinin öldüğü noktadan toprak aldık, Alman Başbakanı Merkel'e teslim edeceğiz. Ona üzüntülerimizi belirteceğiz" dedi. Engelli milli sporcu olan Nihat Demir, Bursa'dan tura katıldığını belirterek, "Uluslararası maratonlarda özel tekerlekli sandalyemle yarışmalara katılıyorum. Hayalimdeki en büyük isteğim tekerlekli sandalyemle Avrupa turuna çıkmaktı ve ilk kez yapıyorum. Bunu gerçekleştirecek olmak beni çok gururlandırıyor. Engelli olarak tekerlekli sandalyemle 10 ülke geçeceğim. Ve 1 Eylül'de Hollanda Lahey'de engellilerin sesiz çığlığı olacağız. Ülkemizde ve dünyada engellilerin neler yapacağını göstermek amacıyla ben buradayım. Engellilerin neler yapacağını biz buradan göstermiş olacağız. Ülkemizde ve dünyada çok engelli var. Bunların engelli olmasının en büyük nedeni savaş ve terör. Bizim 1 Eylül'ü seçmemizin sebebi, Dünya Barış Günü olması. Biz Lahey'de engelli arkadaşlarımız olmaması amacıyla yola çıktığımızı vurgu yapıp savaşın ve terörün bitmesini istiyoruz. Dünyadaki tüm engellilerin sesi olmak için yola çıkıyoruz" dedi. Grup daha sonra bisikletleriyle Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı.



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