HABER

Engelli Büşra, hastane odasında kitap yazdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 17:43 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde yaşayan yüzde 62 bedensel engelli Büşra Gül Çelik (19), hastanede yattığı 5 aylık süre içinde kitap yazıp, satışa sundu.

Engelli Büşra, hastane odasında kitap yazdı

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde yaşayan yüzde 62 bedensel engelli Büşra Gül Çelik (19), hastanede yattığı 5 aylık süre içinde kitap yazıp, satışa sundu. Hayalini gerçekleştirdiğini belirten Çelik, hastane masraflarını da kitabın satışından elde ettiği gelirle karşıladı.
Akhisar ilçesinde yaşayan ve doğuştan bacaklarının gelişmemesi nedeniyle yürüme güçlüğü çeken Büşra Gül Çelik, hastane odasında 'Hayat Melodisi' isimli kitap yazdı. Lise son sınıf öğrencisi Çelik, yüzde 62 oranında bedensel engelli ve epilepsi hastası olduğunu söyledi. Okumayı her zaman çok seven ve kitap yazma hayali kuran Büşra Gül Çelik, bu hayalini hastane odasında gerçekleştirdi. 3 defa ayağından ameliyat olan, son ameliyatını da 2017 yılının başında geçiren Çelik, hastanede 5 ay yattı. Büşra Gül Çelik, bu sürede cep telefonunun not defteri bölümüne, zaman zaman da bilgisayara yazarak kitabı tamamladı.
Hastanedeki tedavisi boyunca kitap yazmanın psikolojisine iyi geldiğini, aynı zamanda da maddi kazanç elde ettiğini dile getiren Çelik, hastane masraflarının tamamını kitabın gelirinden karşıladığını söyledi. Küçüklüğünden beri okumayı sevdiğini ve kitap yazma hayali kurduğunu kaydeden Çelik, şunları anlattı:
"Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 3 kez ameliyat oldum. Üçüncü ameliyatımda oturduğum yerde cep telefonumun not defteri bölümüne yazardım. Daha sonra ablama verirdim, ablam toparlardı onları. O şekilde yazarak kitap oluşturdum. Hastanede sürekli yazardım. Bu yazdıklarım sayesinde hem hayalime kavuştum kitap çıkardım hem de 5 aylık bir iyileşme sürecini nasıl geçtiğini anlamadım. Zor geçmedi, yazarak çok güzel geçirdim. Kitabımın bana psikolojik desteğin yanı sıra maddi açıdan da desteği oldu. Kitabımın basımından sonra yaptığım satışlarla hastane masrafımı karşıladım. Kendi ilaç paralarımı karşıladım. Kitap yazmak bana maddi ve manevi açıdan iyi geldi, psikolojik açıdan ayakta durmamı sağladı. Engelli olmam nedeniyle 'yapamazsın' diyenler oldu ama ben başardım. Engelli olmam kitap çıkarmama engel olamadı."

FOTOĞRAFLI

Engelli Büşra, hastane odasında kitap yazdıEngelli Büşra, hastane odasında kitap yazdıEngelli Büşra, hastane odasında kitap yazdıEngelli Büşra, hastane odasında kitap yazdı

PARTNERSöylediklerinize gülüp geçiyorumSöylediklerinize gülüp geçiyorum
Yağmurda ıslanmamak için kapalı alanlara koştular (2)Yağmurda ıslanmamak için kapalı alanlara koştular (2)
Adnan Oktar ile birlikte gözaltına alınan 'Kedicik'ler gözaltındayken polislerden bakın ne talep etti!Adnan Oktar ile birlikte gözaltına alınan 'Kedicik'ler gözaltındayken polislerden bakın ne talep etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca çalışanın maaşında BES kesintisi başlıyor

Milyonlarca çalışanın maaşında BES kesintisi başlıyor

Kobra ısıran Aref için panzehir aranıyordu! Yeni gelişme

Kobra ısıran Aref için panzehir aranıyordu! Yeni gelişme

Karısıyla yaşadığı eve sevgilisini getirdi! Cinsel ilişki sırasında...

Karısıyla yaşadığı eve sevgilisini getirdi! Cinsel ilişki sırasında...

Osmaniye'de kooperatif başkanına silahlı saldırı! Başkan Ahmet Oktan yaralandı

Osmaniye'de kooperatif başkanına silahlı saldırı! Başkan Ahmet Oktan yaralandı

Avukat Kamil Tekin Sürek: 'Erdoğan, Berat Albayrak'ı halefi olarak hazırlıyor'

Avukat Kamil Tekin Sürek: 'Erdoğan, Berat Albayrak'ı halefi olarak hazırlıyor'

Bedelli askerlikle ilgili son dakika bilgileri: Yaş 26, ücret 20 bin lira kulisi

Bedelli askerlikle ilgili son dakika bilgileri: Yaş 26, ücret 20 bin lira kulisi

İlginizi Çekebilir

Nihal Olçok'tan Meclis Başkanı Binali Yıldırım'a: O gülme hakkına sahipse, ben de söz söyleme hakkına sahibim!

Nihal Olçok'tan Meclis Başkanı Binali Yıldırım'a: O gülme hakkına sahipse, ben de söz söyleme hakkına sahibim!

Son dakika! 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı

Son dakika! 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

Adnan Oktar operasyonunda yeni gelişme!

Adnan Oktar operasyonunda yeni gelişme!

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz töreninde ilk kez açıkladı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz töreninde ilk kez açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adnan Oktar ile birlikte gözaltına alınan 'Kedicik'ler gözaltındayken polislerden bakın ne talep etti!

Adnan Oktar ile birlikte gözaltına alınan 'Kedicik'ler gözaltındayken polislerden bakın ne talep etti!

Eski kabinedeki 5 bakana Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Kabinesi'nde yeni görev!

Eski kabinedeki 5 bakana Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Kabinesi'nde yeni görev!

Kaç doğumlular bedelli askerlikten faydalanacak? Bedelli askerlik hangi yıl doğanlara uygulanacak? Bedelli askerlik yaş ve bedel belli oldu

Kaç doğumlular bedelli askerlikten faydalanacak? Bedelli askerlik hangi yıl doğanlara uygulanacak? Bedelli askerlik yaş ve bedel belli oldu

Çankırı'da alkollü muhtar, Belediye Başkan'ın eşi Nazhanım Çayır ve CHP İlçe Başkanı Ufuk Geyikçi'yi vurdu

Çankırı'da alkollü muhtar, Belediye Başkan'ın eşi Nazhanım Çayır ve CHP İlçe Başkanı Ufuk Geyikçi'yi vurdu

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret belli oldu mu? AK Parti'den yeni bedelli açıklaması

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret belli oldu mu? AK Parti'den yeni bedelli açıklaması

OHAL kalkıyor mu? OHAL sonrası için yeni düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunuldu!

OHAL kalkıyor mu? OHAL sonrası için yeni düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunuldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.