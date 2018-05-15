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Engelli çifte Tahtalı Dağ'ı zirvesinde nişan

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 10:50 | Son Güncelleme

Antalya'da down sendromlu Tuğba ile görme engelli Salih, 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'nın zirvesinde nişanlanmanın mutluluğunu yaşadı - Gelin adayının annesi Hatice Ulusoy: - "Okuldan yardım istedik. Okulumuz da destek oldu. 'Tahtalı Dağı'nın zirvesinde nişan töreni yapalım' dedik. Bu kadarını beklemiyorduk. Çok duygulandım"

Antalya'da down sendromlu Tuğba ile görme engelli Salih, 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'nın zirvesinde yaptıkları nişan töreniyle evlilik yolunda ilk adımı attı.

Bir rehabilitasyon merkezinde tanışan down sendromlu Tuğba Şengün (26) ile görme engelli Salih Uysal (31) nişanlanmak istediklerini ailelerine bildirdi.

Bunun üzerine, aile ve öğretmenlerinin de girişimiyle Kemer ilçesinde bulunan 2 bin 365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı zirvesinde nişan töreni düzenlendi.

Törende, çiftin yüzüklerini Kemer Belediye Başkan Vekili Recep Yılmaz taktı. Nişan pastasını kesen çift, dans edip, arkadaşlarıyla eğlendi.

- Tuğba'nın evlilik hayali gerçeğe dönüşüyor

Şengün'ün annesi Hatice Ulusoy, kızının evlenmeyi çok istediğini söyledi.

Kızının her gün kendisine, "Ben evleneceğim anne" dediğini aktaran Ulusoy, "Okuldan yardım istedik. Okulumuz da destek oldu. 'Tahtalı Dağı'nın zirvesinde nişan töreni yapalım' dedik. Bu kadarını beklemiyorduk. Çok duygulandım." dedi.

Rehabilitasyon merkezinin kurucusu Sera Şimşek ise engelli öğrencilerin hayallerinin kendi hayalleri olduğunu ifade etti.

Onları mutlu etmek için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini anlatan Şimşek, öğrencilerinin hayallerine şahit olmanın sevincini yaşadıklarını kaydetti.

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