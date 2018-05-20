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Engelli çiftin sahur mesaisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 11:02 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan fiziksel engelli İsmail Turan, eşiyle birlikte ramazan gecelerinde köylüleri sahura kaldırıyor - Ramazan davulcusu İsmail Turan: - "Eşimle sahura bir saat kala evden çıkarak köyde yaşayanları uyandırıyoruz. Eşim 5 yıldır bana eşlik, arkadaşlık ediyor"

CEM SÜRMENELİ - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan kemik hastası engelli İsmail Turan, 5 yıldır ramazan ayında davul çalarak vatandaşları sahura kaldırıyor.

İlçeye bağlı yaklaşık 100 hanenin bulunduğu İsafakılı köyünde ramazan davulculuğunu 5 yıldır sürdüren fiziksel engelli İsmail Turan (48), eşi Havva Turan ile köyde gezerek vatandaşları sahur için uyandırıyor.

Kemik hastası olarak kapı kapı dolaşmak zor olsa da Turan ailesi, engelli maaşlarının yanı sıra yılda bir ramazan davulculuğundan elde ettiği gelirle lisede okuyan kızları ve üniversiteye hazırlanan iki çocuğunun eğitim masraflarını karşılıyor.

- Engelli eşi de 5 yıldır arkadaşlık yapıyor

Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendi köyünde 5 yıldır ramazan ayında davul çalarak eşiyle birlikte insanları sahura kaldırdığını söyledi.

Davul çalmayı sevdiğini ifade eden Turan, şöyle konuştu:

"Küçük yaşta geçirdiğim havale sonrası kemik hastalığına yakalandım. Eşim Havva Turan da kemik hastalığı nedeniyle fiziksel engelli. Engelli olduğum için iş bulmam kolay değil. Üç aylık engelli maaşımın yanı sıra eş ve dostun yardımlarıyla ayakta durabiliyorum."

Turan, üç çocuğunu engelli maaşı ve ramazan davulculuğundan elde ettiği gelirle okuttuğunu belirterek, "Eşimle sahura bir saat kala evden çıkarak köyde yaşayanları uyandırıyoruz. Eşim 5 yıldır bana eşlik, arkadaşlık ediyor." diye konuştu.

Havva Turan da 5 yıldır ramazan ayında davul çalan eşine sahurda eşlik ettiğini söyledi.

Eşini sahura kendisinin kaldırdığını dile getiren Havva Turan, "Birlikte köyü gezerek vatandaşları sahura uyandırıyoruz. Eşime eşlik ediyorum. Ardından eve gelerek kendi sahurumuzu yapıyoruz." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Alaplı davul engelli sahur Zonguldak

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