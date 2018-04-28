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Engelli çocuğa devlet sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 11:24 | Son Güncelleme

Merkez Yüreğir ilçesinde eşinden boşanan kadının bakıcıya bırakıp almadığı zihinsel engelli 5 yaşındaki kız çocuğu, babasının da bakımını üstlenmemesi üzerine sevgi evlerine yerleştirildi

Adana'da Merkez Yüreğir ilçesinde eşinden ayrılan kadının bakıcıya bırakıp almadığı engelli çocuğa devlet sahip çıktı.

Alınan bilgiye göre, 3 yıl önce eşinden boşanan B.K, velayeti kendisinde olan zihinsel engelli 5 yaşındaki kızı A.K'yi bakıcı L.U'ya teslim etti.

L.U, ay sonunda ücretinin ödenmemesi üzerine telefonla görüştüğü anne B.K'nin duruma ilgisiz kalması, çocuğunu da geri almaması üzerine polise müracaat etti.

Babanın da çocuğun bakımını üstlenmemesi üzerine A.K, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı sevgi evlerine yerleştirildi.

Anne ve baba hakkında, "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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