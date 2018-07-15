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Engelli çocuğu bağırlarına bastılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 11:34 | Son Güncelleme

 MUĞLA'da 5 yıl önce tanıştığı koruyucu ailesiyle, mutlu bir aile ortamına da kavuşan 7 yaşındaki zihinsel engelli R.U., eğitim ve sosyalleşme anlamında da gelişme gösterdi.

Engelli çocuğu bağırlarına bastılar

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da 5 yıl önce tanıştığı koruyucu ailesiyle, mutlu bir aile ortamına da kavuşan 7 yaşındaki zihinsel engelli R.U., eğitim ve sosyalleşme anlamında da gelişme gösterdi.
Merkez ilçe Menteşe'de yaşayan ev kadını Gülşen Çaktuğ (39) ve özel güvenlik görevlisi Ahmet Çaktuğ (38), kızları Sudenaz'ın kardeş istemesi ısrarına dayanamayıp, ortak bir karar alarak 5 yıl önce, Muğla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne giderek 'Koruyucu Aile' projesinden yararlanmak istediklerini bildirdi. Tüm şartları yerine getiren aile, kurum yetkililerinin 'Engelli çocuğumuz var' önerisini tereddüt etmeden kabul etti. Gülşen-Ahmet Çaktuğ, Sevgi Evi'ni ziyaret ederek koruyucu ailesi olacakları o dönemde 2 yaşında olan zihinsel engelli R.U.'yu gördüklerinde büyük heyecan yaşadı. Çaktuğ çiftçi, 5 yıldır koruyucu ailesi oldukları engelli R.U.'yu öz kızları Sudenaz'dan ayırt etmeyerek, her ihtiyacını yerine getiriyor.
KIZIM VE OĞLUMUN İLİŞKİLERİ ÇOK GÜZEL
Gülşen Çaktuğ, "Kızımız kardeş istedi. Rahatsızlığımdan dolayı ikinci çocuğum olmayacaktı. Koruyucu Aile Projesi'ni araştırdık. Engelli olduğunu bilmemize rağmen ailemize dahil ettik. Bu çocukların sevgisi çok başka oluyor. Sizi anne olarak kabul etmeleri, onlara gösterdiğiniz sevgi ve şefkatin karşılığını alabilmek gerçekten bambaşka bir şey. Biyolojik değil, ama oğlumu gerçekten çok seviyorum. Herkese koruyucu aile olmayı tavsiye ediyorum. Bir çocuğun hayatını kurtarırlar. Kızım ve oğlumun ilişkileri çok güzel. Birbirlerini koruyorlar. Öz kardeş olmadıklarını biliyorlar, ama öz anne ve babadanız diyorlar" dedi.
'İMKANI OLAN HERKESİN BU DUYGUYU TATMASINI İSTİYORUM'
Çocukları arasında ayrım yapmadığını belirten Ahmet Çaktuğ, "Böyle bir karar aldığımız için çok mutluyum. Evde huzur, sükunet oldu. Bu çocuk geldikten sonra bütün işlerimiz düzeldi. Yetkililere teşekkür ediyorum. Asla ikisini birbirinden ayırmıyorum. İmkanı olan herkesin bu duyguyu tatmasını istiyorum" diye konuştu.
'ENGELLİ YAVRUMUZA SONSUZ SEVGİLERİNİ VERDİLER'
Muğla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Seda Cesur, beraberindeki çocuk psikoloğu Fatma Emre ile birlikte aileyi ziyaret etti. Cesur, "İl genelinde 50 koruyucu aileye sahibiz. Çaktuğ ailesi de bunlardan birisi. Sağlıklı bir ilişkimiz var. Koruma altındaki engelli yavrumuza sonsuz sevgilerini verdiler. 5 yıldır sağlıklı bir şekilde çocuğumuzu bugünlere getirdiler. Muğla'da koşulları yerine getirecek olan aileleri, müdürlüğümüze davet ediyorum. Bakanlığımız tarafından evlatlarımız maddi olarak destekleniyor. Kendilerinden isteğimiz, çocuklarımıza koşulsuz sevgi ve ilgi vermeleri" şeklinde konuştu.
Öte yandan R.U'nun yaşadığı mutluluk ise dikkati çekti.

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Engelli çocuğu bağırlarına bastılarEngelli çocuğu bağırlarına bastılarEngelli çocuğu bağırlarına bastılarEngelli çocuğu bağırlarına bastılar

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