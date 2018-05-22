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Engelli çocuğunu her gün kucağında okula götürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 10:18 | Son Güncelleme

NİĞDE'de Zehra Eryaşar (26), doğuştan engelli kızı Yezda'yı (7)her gün kucağında 150 metre taşıyarak okula götürüp, getiriyor.

Engelli çocuğunu her gün kucağında okula götürüyor

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de Zehra Eryaşar (26), doğuştan engelli kızı Yezda'yı (7)her gün kucağında 150 metre taşıyarak okula götürüp, getiriyor.
Merkeze bağlı Ağcaşar köyünde ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Yezda Eryaşar, annesinin yardımıyla okula gidip geliyor. Zehra Eryaşar, teneffüs saatlerinde okula giderek kızını bahçeye çıkarıyor. Her gün kızını 150 metre uzaklıktaki okula taşıyan Zehra Eryaşar, "Kızımı ilkokula getirdiğimde çok heyecanlandı. Okumayı çok istiyordu, ben de onun bu isteğini karşılıksız bırakmadım ve her gün kucağımda okula getirip götürerek kızım okuma isteğini karşılamaya çalışıyorum. Kızımın okumasını çok istiyorum. Kızımla beraber gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Ancak ona bir elektrikli sandalye veya akülü araba alacak paramız yok. İlgililerden destek bekliyoruz" dedi.
KARDEŞİ DE AYNI HASTALIĞI ÇEKİYOR
3 çocuk annesi Zehra Eryaşar, kas hastası olan 4 yaşındaki Azra ile de evde ilgilendiğini belirterek, "Kızım akülü araba ile okula gidip gelebilir, teneffüslere kendiliğinden bana ihtiyacı olmadan çıkabilir. Ben evimdeki diğer engelli kızımla da ilgilenmek zorunda kaldığımdan dolayı her teneffüs gelemiyorum. Akülü arabası olursa Yezda rahatça teneffüslere çıkar ve arkadaşlarıyla vakit geçirebilir. Ben de evimdeki diğer engelli kızımla ilgilenebilirim. Küçük kardeşi de aynı Yezda gibi kas hastası. O da yürüyemiyor. Yezda hiçbir ilaç kullanmıyor sadece fizik tedavisi uygulanıyor. Yezda'yı devamlı fizik tedaviye götürüyoruz. Yezda'yı okutmak için elimden ne geliyorsa yapacağım ve pes etmeyeceğiz."

FOTOĞRAFLI

Engelli çocuğunu her gün kucağında okula götürüyorEngelli çocuğunu her gün kucağında okula götürüyorEngelli çocuğunu her gün kucağında okula götürüyorEngelli çocuğunu her gün kucağında okula götürüyor

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