Engelli çocuklar bir günlüğüne polis oldu

Tokat’ın Erbaa ilçesinde engelli öğrenciler bir günde olsa polis olmanın mutluluğunu yaşadı.
Erbaa Özel Eğitim ve Uygulama Okulu’nda eğitim gören engelli öğrenciler Türk Polis Teşkilatı’nın 173’üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Emniyet binasını gezen öğrenciler daha sonra polis şapkası ve polis yelekleri giyerek polis araçlarıyla ilçe merkezinde devriye attı. Polis memurlarıyla birlikte cadde ve sokaklarda yürüyerek devriye atan öğrenciler polis telsizinden GBT sorgulaması yaptı. Çocuklar bir günde olsa polis olmanın mutluluğunu yaşadı.
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