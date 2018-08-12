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Engelli çocuklar havuzda sosyalleşiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 11:16 | Son Güncelleme

Adıyaman'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün kurslarına katılan zihinsel, bedensel engelli ve otizmli çocuklar, yüzme sporuyla sosyal hayata kazandırılıyor - Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş: - "Evde oturan engelli çocuklarımız şu an yüzmeyi öğrenip aktif sporcu olarak hayatına devam etme pozisyonuna geldi"

Adıyaman'da bedensel ve zihinsel engelli ve otizmli çocuklar, kendileri için özel olarak düzenlenen yüzme kursu sayesinde hem serinliyor hem de arkadaş edinerek sosyalleşiyor.

Engelleri nedeniyle zamanlarını çoğunlukla aileleriyle evlerinde geçiren engelli çocuklar, Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün kurslarına katılarak keyifli zaman geçiriyor.

İl Müdürlüğünde görevli 8 yüzme antrenörü, yüzme kurslarına katılan bedensel, zihinsel ve otizm grubundaki özel çocuklara yüzme öğretiyor.

Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müdürlük olarak kentte 40 ayrı branşta spor merkezleri, yaz spor okulları ve yıl içerisindeki diğer faaliyet ve etkinlikler doğrultusunda çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Müdürlük bünyesinde Engelliler Koordinasyon Merkezi Araştırma Geliştirme (AR-GE) birimi oluşturduklarını ifade eden Keleş, bu birimin çalışmaları doğrultusunda engelli dernekleri ve sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle özellikle eve mahkum olan hiçbir şekilde sosyal hayatla iletişimi olmayan çocuklara ulaştıklarını belirtti.

Keleş, engelli çocukların da spor yapmalarını istediklerini dile getirerek, "Onların da çeşitli spor branşlarından faydalanmalarını istiyoruz. Bu yönde çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalardan biri de yüzme kurslarımız. Şu an yüzme kursumuza katılan 25 engelli öğrencimiz var. Aralarında zihinsel, bedensel engelliler ile otizmli çocuklar bulunuyor. Bu çocuklarımız da yüzme faaliyetinden faydalanıyor." diye konuştu.

Engelli çocukları eve mahkum olmaktan kurtarmak istediklerini, bu kapsamda antrenörler eşliğinde aileleri de bilinçlendirdiklerini anlatan Keleş, bu özel çocukları sosyal hayata kazandırdıklarını, onların kendilerine özgüvenlerini geliştirerek mutlu olmalarını sağladıklarını vurguladı.

Keleş, engelli öğrencileri yüzme branşında ulusal düzeydeki yarışmalara da hazırladıklarını ifade ederek, "Evde oturan engelli çocuklarımız şu an yüzmeyi öğrenip aktif sporcu olarak hayatına devam etme pozisyonuna geldi." dedi.

Yüzme antrenörü Erdal Ulu da hafta sonları engelli öğrencilere yönelik yüzme kursları olduğunu ve bu kursun tüm engelli gruplarını kapsadığına dikkati çekerek, "Amacımız, engelli vatandaşlarımızın hayata aktif olarak katılmalarını sağlamak. Hayatlarını daha kaliteli hale getirmelerini istiyoruz. Yüzme kursuna katılan engelli öğrenciler, hem eğleniyor hem de sosyal hayata katılmış oluyor. Engelli kardeşlerimizin evde oturmalarını istemiyoruz. Evde oturan engelli kardeşlerimizi buraya gelip yüzme kursuna katılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Kursa katılan çocuklardan Şehmuz Akgün ise antrenörüyle yüzmeyi öğrendiğini ve çok eğlendiğini belirterek, "Buradan keyif alıyorum. Yüzme öğreniyorum. Çok mutluyum." dedi.

Hamit Tepe de havuzda yüzmekten keyif aldığını, evdeyken canının çok sıkıldığını ancak havuzda arkadaş edindiğini ve onlarda güzel vakit geçirdiğini anlattı.

- "Oğlum hafta sonunu iple çekiyor

Engelli Mert Kasar'ın annesi Zehra Kasar ise oğlunun yüzmeyi çok sevdiğini belirterek, "Oğlum, evde sürekli sıkıldığını söylüyordu. Kendisi hafta sonunu iple çekiyor. Çocuğumun burada arkadaşı oldu. Şu an çok mutlu. Kendisinin mutlu olması bizleri de mutlu ediyor." dedi.

Velilerden Aysel Tekin de çocuğunun evde oturduğu zamanlarda çok sinirli olduğunu fakat yüzmeye geldiğinden beri çok mutlu olduğunu ve kendisine olan güveninin arttığını ifade etti.

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Adıyaman engelli çocuklar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yüzme

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