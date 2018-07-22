BURCU ÇALIK - Otizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Çayan, "Özellikle sıkça kullanılan AVM'lerdeki oyun alanlarında engelli çocuklar için gerekli duyarlılığın gösterilmesini rica ediyoruz. Hem çalışanların bu çocuklara yönelik farkındalığının artırılması hem de oyun alanlarında engelli çocuklar için yapılacak düzenlemeler bizleri çok mutlu edecektir." dedi.

Çayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otizm konusunda çok sayıda farkındalık çalışması yürütüldüğünü ama tüm çabalara karşın özellikle otizmli bireyler ve ailelerinin toplumda yer bulabilme konusunda ciddi problemlerle karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

En son Ankara'da bir alışveriş merkezinde (AVM) 4,5 yaşındaki otizmli bir çocuk ve babasının bir görevlinin tepkisine maruz kalarak çocuk oyun alanından çıkarıldığını ve konunun vakfa intikal ettiğini anlatan Çayan, konuyu AVM yönetimine ilettiklerini bildirdi.

Bunun gibi olayların sık sık yaşanabildiğine dikkati çeken Çayan, otizmli ve tüm engelli çocuklar ile aileleri için tüm kesimlere duyarlı olmaları çağrısında bulundu.