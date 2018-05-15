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Engelli çocuklar için pedal çeviriyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 10:16 | Son Güncelleme

Engelsiz Yaşam Gençlik ve Spor Kulübü Derneği üyesi iki emekli albay, engelli vatandaşlar ve aileleri konusunda farkındalık ve toplumsal duyarlılık oluşturmak amacıyla Ankara'dan Samsun'a bisiklet turuna çıktı - Emekli Albay Erdinç Öztürk: - "Engelli çocuklar ve aileleri için de hayat alanı oluşturulsun düşüncesiyle bisikletle çeşitli turlar yapıyoruz. Daha önce Çanakkale'ye gittik, 29 Ekim vesilesiyle Antalya'dan Ankara'ya geldik. Şimdi de Ankara'dan Samsun'a gidiyoruz"

Emekli iki albay, engelli vatandaşlar ve aileleri adına farkındalık ve toplumsal duyarlılık oluşturmak amacıyla 420 kilometrelik bisiklet yolculuğu yapıyor.

Engelsiz Yaşam, Gençlik ve Spor Kulübü Derneği üyesi emekli albaylar Erdinç Öztürk ve Saadettin Anlayışlı, 14 Mayıs'ta engelli çocuklar ve aileleriyle Anıtkabir'i ziyaret ettikten sonra Ankara'dan yola çıktı.

Aynı gün akşam Kırıkkale'de konaklayan Öztürk ve Anlayışlı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda Samsun'a ulaşmak üzere 6 gün sürmesi planlanan yolculuk için yeniden pedal çevirmeye başladı.

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emekli olduktan sonra muhtelif işlerde çalıştığını ancak sosyal sorumluluk projelerinde de yer almak istediğini söyledi.

Tesadüfen tanıştığı bir engelli aile vasıtasıyla mevcut enerjisini engelli çocuklar için kullanmaya karar verdiğini anlatan Öztürk, şöyle konuştu:

"Şu anda adına pedal çevirdiğimiz Engelsiz Yaşam, Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin özel çocukları ve aileleriyle beraberiz. 3 devre arkadaşı olarak engelli çocuklar için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Engelsiz yaşam için farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Toplum bunu fark etsin, gizlenecek saklanacak bir şey yok. Engelli çocukları ve aileleri için de hayat alanı oluşturulsun düşüncesiyle bisikletle çeşitli turlar yapıyoruz. Daha önce Çanakkale'ye gittik, 29 Ekim vesilesiyle Antalya'dan Ankara'ya geldik. Şimdi de Ankara'dan Samsun'a gidiyoruz. Enerjimizi ve zamanımızı bu şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Derneğimize katılan 25 çocuğumuz var. Haftada iki gün bir araya geliyorlar, çeşitli etkinlikler yapıyorlar. Etkinliklerle hayata bağlanıyorlar."

Emekli Albay Saadettin Anlayışlı da Kara Harp Okulundan 1973'te mezun olduklarını ifade etti.

29 Ekim'de cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Antalya'dan Ankara'ya bisikletle geldiklerini anlatan Anlayışlı, şimdi de hem 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın önemini vurgulamak hem de engelli vatandaşlara dikkati çekmek üzere Ankara'dan Samsun'a gitmek istediklerini dile getirdi.

Anlayışlı, 19 Mayıs'ta Samsun İlkadım Anıtı'nda olmayı planladıklarını dile getirdi.

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