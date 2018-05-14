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Engelli çocuklar, TOMA'ya binip su sıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 16:35 | Son Güncelleme

ŞIRNAK Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Engelli çocuklar, TOMA'ya binip su sıktı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinliğe katılan engelli çocuklar, TOMA'ya binip, su sıktı, polis otosuyla şehir turu attı.
Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği'nce polisevinde engelliler için etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, 40 engelli çocuk ve rehabilitasyon merkezlerinde görevli öğretmenler katıldı. Polisevi salonunda engellilerle sohbet eden Uslusoy, daha sonra çocuklarla pasta kesti. Ulusoy, etkinlik sırasında çocuklara çeşitli oyuncaklar ve hediyeler verdi.
Program sonunda Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, şoför koltuğuna geçerek, polis otosu ile engelli çocukları gezdirdi. Hazır bekletilen 2 TOMA'ya binen çocuklara, görevli polisler araçla ilgili bilgi verdi. Kontrol kumandalarını ellerine alan engelli çocuklar, TOMA ile çevreye su sıktı.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Hüseyin Doğru, etkinliğe ilişkin "Şırnak Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Sayın Emniyet Müdürümüz Ömer Uslusoy'un katkılarıyla engelli çocuklarımızın bir an olsun yüzlerinin gülmesi için kendilerine hediyeler verdik. TOMA'ya bindirdik. Trafik arabası ile gezdirdik. Sirenleri çaldılar, eğlendiler, şapka verdik. Önemli olan bu çocuklarımızın gülümseyebilmesi. Bu yaşadıkları dünya içerisinde kendilerinin de bir yerlerinin olduklarının başkaları tarafından benimsenmesi. Biz buna bir katkıda bulunabildiysek Şırnak Emniyet Müdürlüğü olarak ne mutlu bize" dedi.
Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü İsmail Ercan da "Rehberlik ve araştırma merkezi olarak Toplum Destekli Polislik ekipleri ile emniyet müdürümüzü ziyaret ettik. Emniyet müdürümüz ile pasta kestik. TOMA’larla su sıktık. Öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı. Öğrenciler açısından eğlenceli güzel bir gün geçirdik. Bizim temennimiz engelli öğrencilerimizin 1 gün ya da 1 hafta değil; 365 gün hatırlanması. Bu konuda da emniyet müdürümüzden gerekli söz ve destekleri aldık. Bundan sonra kolluk kuvvetlerimiz de bizim yanımızda olacak ve Şırnak'ta özel eğitimde daha çok ilerleyip, daha güzel şeyler yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

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Engelli çocuklar, TOMA'ya binip su sıktıEngelli çocuklar, TOMA'ya binip su sıktıEngelli çocuklar, TOMA'ya binip su sıktıEngelli çocuklar, TOMA'ya binip su sıktı

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