Engelli çocuklara ''özel eğitim kampüsü''

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hazırlanan, ''İstanbul Özel Eğitim Kampüsü Projesi'' uygulamaya geçiriliyor.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, otizmli çocuklar başta olmak üzere down sendromlu, zihinsel engelli, dikkat eksikliği ve hiperaktivitesi ile öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar bu proje kapsamına alınacak.

İstanbul Maltepe'de inşa edilecek kampüste, 0-6 yaş öncelikli olmak üzere 6-12, 2-18 yaş arası çocuklara ve ailelerine yönelik ücretsiz hizmet verileceğine dair bilgilerin paylaşıldığı açıklamada, teşhis, tıbbi yönlendirme ile ihtiyaç duyulan tüm özel eğitim ve terapi gibi hizmetlerin de kampüs içinde sağlanacağı bildirildi.

Projenin, STK'ler, üniversiteler, akademisyen ve ilgili kuruluşlarla işbirliği çerçevesinde hayata geçirileceği kaydedilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı: "Psikiyatrist, psikolog, çocuk doktoru, beslenme uzmanı, odyolog, özel eğitim öğretmeni, spor eğitmeni, fizyoterapist, oyun terapisti v.b. hizmet alınması gereken tüm branşlarda uzman kişilerin kampüs bünyesinde tam zamanlı hizmet vermesi sağlanacak. Verilecek tüm hizmetler, 2016 yılı Aralık ayında açıklanan, 'Otizm Eylem Planı' başta olmak üzere, ortaya konulan stratejilere göre şekillendirilecek. Aynı şekilde tüm hizmetlerin, 2016 yılı Aralık ayında açıklanan 'Otizm Eylem Planı' stratejilerine göre şekillendirilecek."