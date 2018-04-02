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Engelli çocuklara ''özel eğitim kampüsü''

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 23:32 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan, "İstanbul Özel Eğitim Kampüsü Projesi" hayata geçiriliyor - Proje, otizmli çocuklar başta olmak üzere down sendromlu, zihinsel engelli, dikkat eksikliği ve hiperaktivitesi ile öğrenme güçlüğü yaşayan çocukları kapsayacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hazırlanan, ''İstanbul Özel Eğitim Kampüsü Projesi'' uygulamaya geçiriliyor.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, otizmli çocuklar başta olmak üzere down sendromlu, zihinsel engelli, dikkat eksikliği ve hiperaktivitesi ile öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar bu proje kapsamına alınacak.

İstanbul Maltepe'de inşa edilecek kampüste, 0-6 yaş öncelikli olmak üzere 6-12, 2-18 yaş arası çocuklara ve ailelerine yönelik ücretsiz hizmet verileceğine dair bilgilerin paylaşıldığı açıklamada, teşhis, tıbbi yönlendirme ile ihtiyaç duyulan tüm özel eğitim ve terapi gibi hizmetlerin de kampüs içinde sağlanacağı bildirildi.

Projenin, STK'ler, üniversiteler, akademisyen ve ilgili kuruluşlarla işbirliği çerçevesinde hayata geçirileceği kaydedilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı: "Psikiyatrist, psikolog, çocuk doktoru, beslenme uzmanı, odyolog, özel eğitim öğretmeni, spor eğitmeni, fizyoterapist, oyun terapisti v.b. hizmet alınması gereken tüm branşlarda uzman kişilerin kampüs bünyesinde tam zamanlı hizmet vermesi sağlanacak. Verilecek tüm hizmetler, 2016 yılı Aralık ayında açıklanan, 'Otizm Eylem Planı' başta olmak üzere, ortaya konulan stratejilere göre şekillendirilecek. Aynı şekilde tüm hizmetlerin, 2016 yılı Aralık ayında açıklanan 'Otizm Eylem Planı' stratejilerine göre şekillendirilecek."

"İBB Özel Eğitim Kampüsü"nün kapasite ve bina olarak Türkiye’de ilk olma özelliği taşıdığı aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

"Hedef kitlesi, verilmesi gereken tanı, eğitim, terapi, aile eğitimi v.b. tüm hizmetlerin hepsini tek bir çatı altında toplayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 'İstanbul Özel Eğitim Kampüsü Projesi', bu alanda hizmet veren ilgili kurum, kuruluşlara ve özel okullara ve diğer kurumlara model bir proje olacak. Projenin, yapılacak uygulamalar ve bünyesinde oluşturulacak bir ar-ge merkeziyle bu alanda inovasyon merkezi olarak hizmet vermesi planlanıyor."

Açıklamada, İBB Özel Eğitim Kampüsü Projesi'nin Ekim ayında yapımına başlanacağı, 2019 yılının ilk yarısında ise hizmete açılacağı kaydedildi.

Kesintisiz hizmet alacak minimum 800, periyodik aralıklarla ise minimum bin 500 çocuğa hizmet verecek kampüsün içinde şu ünitelerin yer alacağı açıklandı:

Otizm Eğitim Merkezi, Down Eğitim Merkezi, Zihinsel Engelliler Eğitim Merkezi, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Eğitim Merkezi, Aile Eğitim Merkezi, Anaokulu ve Kreş, Açık ve Kapalı Spor Alanları, Başvuru, Tanı ve Misafir Alanı, Simülasyon Merkezi, Açık ve Kapalı Yüzme Havuzu, İdari Bina, Atölyeler, Hobi Bahçeleri, Park ve Açık Alanlar, Mescit.

Kampüs bünyesinde verilecek hizmetler ise;

Tarama Hizmeti, tanı koyma ve takip, toplumsal farkındalık, tıbbi ve sosyal yönlendirme, eğitim planlama, özel eğitim, konuşma terapisi, fizyoterapi, ergoterapi, duyu bütünleme vb terapiler, spor eğitimi, değerler eğitimi, kaynaştırma, aile eğitimi, İlkokul, ortaokul ve lise seviyesinde eğitim ve gelişim takibi, üniversitelerin ilgili bölüm öğrencilerine staj, akademik çalışmalara altlık oluşturulması, sektör için eleman yetiştirilmesi.

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