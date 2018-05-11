HABER

Engelli çocukları ile anne ve babasının umudu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 12:25 | Son Güncelleme

Bingöl'de yıllardır doğuştan yatalak ve engelli 2 çocuğu ile yaşlı anne ve babasına bakan 64 yaşındaki Lütfiye Koca, yaptığı fedakarlık ile göz dolduruyor - Koca: "Benim tek işim hem engelli çocuklarıma hem de yaşlı anne ve babama bakmak. Yaşadığım sürece onlara bakarım"

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de doğuştan zihinsel engelli ve yatalak 2 oğlu ile yaşlı anne ve babasının bakımını üstlenen 64 yaşındaki Lütfiye Koca, fedakarlığıyla çevresinin takdirini topluyor.

Merkez Simani Mahallesi'nde oturan Koca, doğuştan yatalak çocukları 40 yaşındaki Nihat ve 34 yaşındaki Ümit Koca'ya yıllardır adeta bebek gibi bakıyor.

Çocukların temizliğinden, beslenmesine tüm bakımları ile ilgilenen fedakar anne, erkenden evindeki işleri bitirip, her sabah yan binada yaşayan anne ve babasının da yardımına koşuyor.

Anne ve babasının evini temizleyip, yemeklerini yediren Koca, daha sonra yine evine dönüp, çocuklarıyla ilgileniyor.

Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, biri kız 6 çocuğu ve 12 torunu olduğunu belirterek, geçen yıl eşinin vefat ettiğini, daha önce çocuklarına eşi ile baktığını söyledi.

Devletin her konuda kendilerine yardımcı olduğunu belirten Koca, "Zaman zaman ben yetersiz kalıyorum. Bana bu işlerde yardım edecek biri olsa iyi olurdu." dedi.

Çocuklarının yanından ayrılamadığını, onları hastaneye götürdüğünü, bakımlarını yaptığını dile getiren Koca, ilerleyen yaşına rağmen çocuklarına gözü gibi bakmaya devam edeceğini belirtti.

Koca, "Benim tek işim hem engelli çocuklarıma hem de yaşlı anne ve babama bakmak. Yaşadığım sürece onlara bakarım. Şayet ben ölürsem de yetiştirme yurduna verilmelerini isterim." diye konuştu.

Oğlu Nihat'ın tedavi edilebilmesi halinde yemeğini yiyecek duruma gelebileceğini aktaran Koca, bu konuda yetkililerden destek beklediğini sözlerine ekledi.

'Tamam' çıkışı Erdoğan'a mı yaradı? 'Tamam' çıkışı Erdoğan'a mı yaradı?
'Erdoğan yorgun, bitkin ve gergin''Erdoğan yorgun, bitkin ve gergin'
Erdoğan'dan ABD açıklaması: Gerçek dostlarını kaybediyorErdoğan'dan ABD açıklaması: Gerçek dostlarını kaybediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bingöl Engelli annesi

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!

Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!

Vahşetin ardından yasak aşk çıktı!

Vahşetin ardından yasak aşk çıktı!

KYK burs ve öğrenim kredisi borcu siliniyor mu? Binlerce öğrenciye müjde

KYK burs ve öğrenim kredisi borcu siliniyor mu? Binlerce öğrenciye müjde

Yıllık izne çıkacaklar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Yıllık izne çıkacaklar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

İYİ Partili Koray Aydın, son anketi açıkladı

İYİ Partili Koray Aydın, son anketi açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Meteoroloji'den Ankara uyarısı!

Son dakika! Meteoroloji'den Ankara uyarısı!

Türkiye'nin konuştuğu zabıta açığa alındı

Türkiye'nin konuştuğu zabıta açığa alındı

CHP, KHK yetkisi için Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor

CHP, KHK yetkisi için Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor

Lüks araçlarla akılalmaz tuzak!

Lüks araçlarla akılalmaz tuzak!

Anneler günü bu Pazar mı? Anneler Günü'ne hazır mısınız?

Anneler günü bu Pazar mı? Anneler Günü'ne hazır mısınız?

FETÖ'nün 'mahrem imamı' her şeyi tek tek anlattı!

FETÖ'nün 'mahrem imamı' her şeyi tek tek anlattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.