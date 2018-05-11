Engelli çocukları ile anne ve babasının umudu oldu

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de doğuştan zihinsel engelli ve yatalak 2 oğlu ile yaşlı anne ve babasının bakımını üstlenen 64 yaşındaki Lütfiye Koca, fedakarlığıyla çevresinin takdirini topluyor.

Merkez Simani Mahallesi'nde oturan Koca, doğuştan yatalak çocukları 40 yaşındaki Nihat ve 34 yaşındaki Ümit Koca'ya yıllardır adeta bebek gibi bakıyor.

Çocukların temizliğinden, beslenmesine tüm bakımları ile ilgilenen fedakar anne, erkenden evindeki işleri bitirip, her sabah yan binada yaşayan anne ve babasının da yardımına koşuyor.

Anne ve babasının evini temizleyip, yemeklerini yediren Koca, daha sonra yine evine dönüp, çocuklarıyla ilgileniyor.

Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, biri kız 6 çocuğu ve 12 torunu olduğunu belirterek, geçen yıl eşinin vefat ettiğini, daha önce çocuklarına eşi ile baktığını söyledi.

Devletin her konuda kendilerine yardımcı olduğunu belirten Koca, "Zaman zaman ben yetersiz kalıyorum. Bana bu işlerde yardım edecek biri olsa iyi olurdu." dedi.

Çocuklarının yanından ayrılamadığını, onları hastaneye götürdüğünü, bakımlarını yaptığını dile getiren Koca, ilerleyen yaşına rağmen çocuklarına gözü gibi bakmaya devam edeceğini belirtti.

Koca, "Benim tek işim hem engelli çocuklarıma hem de yaşlı anne ve babama bakmak. Yaşadığım sürece onlara bakarım. Şayet ben ölürsem de yetiştirme yurduna verilmelerini isterim." diye konuştu.

Oğlu Nihat'ın tedavi edilebilmesi halinde yemeğini yiyecek duruma gelebileceğini aktaran Koca, bu konuda yetkililerden destek beklediğini sözlerine ekledi.

