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Engelli çocukların 23 Nisan’ı kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 15:20 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Engelli Şube Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir anaokulu engelli öğrencilerini Diyarbakır Hipodromunda atlarla terapi etkinliğinde buluşturdu.

Engelli çocukların 23 Nisan’ı kutlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle başlattığı etkinliklerine devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Engelli Şube Müdürlüğü ekipleri, bir anaokulunda eğitim gören engelli çocuklar için Diyarbakır Hipodromunda etkinlik düzenledi. Yaklaşık 20 engelli çocuğu ve ailelerini okuldan alan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, onları hipodroma getirdi. Hipodromda çocuklarla tek tek ilgilenen ve onları atlara bindiren ekipler, çocuklara çeşitlli hediyeler dağıtarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladı. Engelli çocukların aileleri ise yapılan etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür ettiler.

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23 Nisan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Diyarbakır

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