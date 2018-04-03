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Engelli çocuklarının yürüyebilmesi için yardım bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 12:50 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da, 5 yıl önce eşinden ayrılan 4 çocuk annesi Emine Diyapoğlu (33), doğuştan engelli 2 çocuğunun tedavisi için yardım beklediğini söyledi.

Engelli çocuklarının yürüyebilmesi için yardım bekliyor

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ'da, 5 yıl önce eşinden ayrılan 4 çocuk annesi Emine Diyapoğlu (33), doğuştan engelli 2 çocuğunun tedavisi için yardım beklediğini söyledi. Diyapoğlu, "Çaresizim. Tek isteğim, 2 çocuğumun yürümesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istiyorum" dedi.
Elazığ'da yaşayan ve 12 yıl önce babasının isteğiyle akraba evliliği yapan Emine Diyapoğlu, doğuştan engelli 2 çocuğu için mücadele veriyor. Eşinden 5 yıl önce boşanan Diyapoğlu, engelli çocukları Fatma ve Salih'in yürüyebilmesi için yetkililerden yardım beklediğini söyledi. Çocuklarına hem annelik hem babalık yapmak zorunda olduğunu ve engelli 2 çocuğu nedeniyle evden ayrılamadığını anlatan Diyapoğlu, "Bu duruma çok üzülüyorum ve çaresizim. Çocuklarımın tedavi edilmesini istiyorum. 12 yıl evli kaldıktan sonra boşandım. Evliliğimden 4 çocuğum oldu. Akraba evliliği yaptım. Hala ve dayı çocuklarıydık. Eşimden ayrıldım. 4 çocuğumla birlikte mücadele veriyorum. 4 çocuğumun 2'si yürüyemiyor. Akraba evliliğinden dolayı engelli doğdular" diye konuştu.
'ÇOCUKLARIMIN HAYALLERİ VAR'
Fatma'nın 12, Salih'in ise 10 yaşında olduğunu, yürümek ve koşmak istediklerini dile getiren anne Diyapoğlu, “Çocuklarımın da hayalleri var. Bu duruma çok üzülüyorum. Çaresizim. Tek isteğim, 2 çocuğumun yürümesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istiyorum. 2 çocuğum belinde bir yara ile dünyaya geldi. Doktorlar Salih'in yürüme şansının Elazığ'da olmadığını ifade ettiler. Fatma için ise çok umutlu konuştular. Ankara'da tedavi edilmesi lazım; ama ben 4 çocuğum ile yapamıyorum. Yalnız ve çaresizim. Çocuklarımın başlarında baba da olmadığı için tek başıma kaldım. Maddi imkanlarımda el vermiyor" dedi.
'BOŞANDIĞIM EŞİM ÇOCUKLARIMLA İLGİLENMİYOR'
Boşandığı eşinin çocukları ile ilgilenmediğini söyleyen Emine Diyapoğlu, "Zaten ondan bir beklentim yok. Çocuklarıma hem annelik hem de babalık yaparım. Tek isteğim, Salih'in ve Fatma'nın gözlerimin önünde yürümeleridir. Başka da bir şey istemiyorum. Çocuklarıma yardımcı olun. Elimden bir şey gelmiyor. Bu durum beni daha çok üzüyor" diye konuştu.

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Engelli çocuklarının yürüyebilmesi için yardım bekliyorEngelli çocuklarının yürüyebilmesi için yardım bekliyorEngelli çocuklarının yürüyebilmesi için yardım bekliyor

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