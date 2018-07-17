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Engelli derneğinin işlettiği ruhsatsız kafe mühürlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 18:38 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, Engelli ve Engelli Aileleri Derneği tarafında işletilen sahil bandındaki kafe, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle belediye tarafından mühürlendi.

Engelli derneğinin işlettiği ruhsatsız kafe mühürlendi

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, Engelli ve Engelli Aileleri Derneği tarafında işletilen sahil bandındaki kafe, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle belediye tarafından mühürlendi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, derneğin gelir kapısı olan sahildeki 'Çadır Kafe'yi mühürleyerek işletmeye kapattı. Kafenin önünde toplanan dernek üyeleri, kapatma işlemini protesto etti. Engelli dernek üyeleri, "Kafemizi kapatmayın" sloganları ve alkışlarla duruma tepki gösterdi.
Basın açıklaması yapan Bandırma Engelli ve Engelli Aileleri Derneği Başkanı Hüseyin Uçar, kafenin derneğin en büyük gelir kapısı olduğunu, buradan elde edilen gelirle engellilere yardımlar yapıldığını söyledi. Uçar, şöyle konuştu:
"Geçtiğimiz 7 ay süresince belediye ile yaptığımız görüşmelerde verilen sözler yerine getirilmedi. Söz verilmesine rağmen ruhsat talebimiz yerine getirilmedi. Kafemiz kapatılarak mühürlenmiştir. Çalıştığı süre boyunca onlarca engelli kardeşimize iş imkanı sağlayan, dernek faaliyetlerine maddi kaynak yaratan, engelli kardeşlerimize bir aile ortamı oluşturan bu kafemiz, herkes tarafından güven duyulan bir mekan oldu. Derneğimize üye olsun olmasın tüm Bandırmalılardan yardım istiyoruz. Belediyenin sesimize kulak vermesini istiyoruz."
Uçar, kafenin kapatılmasıyla derneğin üyelerine imkan sağlayamaz duruma geleceğini söyleyerek şöyle dedi:
"Dernek olarak bu her yıl ortalama 20-30 engellimize sandalye yardımı yapıyor, her Ramazan ayında 50 ile 100 arası engelli aileye gıda yardımı yapıyorduk. Ayrıca, ihtiyaç sahibi engelli ailelerine hastane, yol ve konaklama masrafları gibi birçok maddi destek de sağladık. Kafemizin kapatılmasıyla en büyük gelir kaynağımız kesilmiş oldu. Bunun sonucunda biz de derneğimizi kapatmayı düşünüyoruz."
Zabıta Müdürlüğü yetkilisi ise tüm uyarılara rağmen ruhsatlandırılması yapılmayan kafenin mevzuata uygun mühürlendiğini söyledi.

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Engelli derneğinin işlettiği ruhsatsız kafe mühürlendiEngelli derneğinin işlettiği ruhsatsız kafe mühürlendiEngelli derneğinin işlettiği ruhsatsız kafe mühürlendi

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