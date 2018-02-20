Tokat’ın Turhal ilçesinde bir günlüğüne askerlik heyecanı yaşayan engelli genç Uğur Altuntaş,"Bozkurtlar gibi Afrin’e gitmeye, canımı seve seve vermeye hazırım. Cumhurbaşkanım böyle bilsin" dedi.

Turhal’da yaşları 14 ile 20 arasında değişen 21 bedensel ve zihinsel engelli bireylere Çanakkale Savaşı’nda 15 yaşında gönüllü asker olarak cepheye giden kahramanlar gibi onbeşlilerin asker kıyafetleri giydirilerek ellerine kınalar yakıldı. Asker yemini eden çocuk ve gençlerin mutlu gününe ortak olan aileleri sevinç ve hüznü bir arada yaşadı. Turhal Belediyesi ve AK Parti Turhal Kadın Kolları Başkanlığının ortaklaşa düzenlediği etkinlikte yemin eden gençlerden 18 yaşındaki engelli Uğur Altuntaş’ın konuşmaları duygulandırdı. 15 Temmuz’un torunları olduklarını ifade eden Altuntaş,"Her zaman asker olmak bizimde hakkımız. Ben engelli bir bireyim. Bende askerlik yapacağım. Bugün kınalarımız yakılacak. Askerlerimizin, Mehmetçiklerimizin arkasındayız. Yüz binlerce bozkurt hazırda beklemektedir. Bozkurtlar gibi Afrin’e gitmeye canımı seve seve vermeye hazırım. Cumhurbaşkanım böyle bilsin."dedi.

Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler ise engelli gençlerin bir günde olsa asker olma heyecanı yaşadıklarını ifade ederek,"Erkek çocuklarımıza asker kıyafetler giydirerek temsili olarak askere yolcu edeceğiz. Ellerine kınalar yakacağız. Böylece her Türk gencinin askeri elbise giyip askere gitme özlemini de gidermiş olacağız. Bu programı düzenleyen ekibime ve bizlere yardımcı olan Ak Parti Turhal Kadın Kolları Başkanlığına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

AK Parti Turhal Kadın Kolları Başkanı Ayla Bedirhan Çelik de,"Biz şunu anlatmaya çalışıyoruz, Bu topraklarda 15 yaşında gencecik çocuklarımız nasıl askere gittiyse, yine bu topraklardan gencecik çocuklarımız bu şekilde askere gitmeye gönüllüdür demek istiyoruz."şeklinde konuştu.

Engelli aileleri de, gururlu bir gün yaşadıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.