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Engelli genç Bursa'yı birbirine kattı! Bir gün içerisinde yaptıkları şoke etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 21:17 | Son Güncelleme

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde servis otobüsü çalarak geldiği İnegöl’de yakalanan ve olaydan 14 saat sonra yine bisiklet ve otomobil çalan zihinsel engelli genç Bursa'da yakalandı.

Engelli genç Bursa'yı birbirine kattı! Bir gün içerisinde yaptıkları şoke etti!

Edinilen bilgilere göre, 16 S 1372 plakalı servis otobüsü sürücüsü, aracı merkez Osmangazi ilçesi Merinos mevkiinde park edip ayrıldı, kontak anahtarını ise aracın paspasının altına bıraktı. Eğitim gördüğü İnegöl'e bağlı Yeniceköy Mahallesi'ndeki Yenice Özel Eğitim İş Uygulama Okulundan Bursa'daki ailesinin yanına giden zihinsel engelli T.S. de bölgeden geçerken fark ettiği kapıları açık otobüse bindi. Paspasın altındaki anahtarı bulan engelli genç otobüsü çalıştırarak yola çıktı.

T.S., otobüsün direksiyonuna geçerek İnegöl’e gelmek üzere yola çıktı. Bir süre sonra otobüsün yanına gelen sürücü, otobüsün park ettiği yerde olmadığını fark edince durumu emniyete bildirdi. Otobüsle İnegöl’e gelen zihinsel engelli genç, İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminaline giriş güvenliğinden yolcu otobüsü yetkilisi gibi fiş alıp araçla içeri girdi. Aracı terminale park eden genç, otobüste dinlenmeye başladı.

GÜVENLİK GÖREVLİLİLERİ FARK ETTİ

Terminalin park alanında çalışır vaziyette bırakılan otobüsü fark eden güvenlik görevlileri durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Belirtilen yere gelen emniyet ekipleri, otobüsün içerisinde inceleme yaparken, koltukta oturan engelli genci gördü.

İHA'nın haberine göre basın mensuplarının “otobüsü nereden getirdin?” sorusuna engelli genç, “Bursa’dan getirdim” şeklinde cevap verdi. Otobüsün ikinci şoförü olan Salih Bilister ise otobüsü çalan genci görünce, “Bu çocuk bizim otobüsleri çok kaçırıyor. Bursa’da kaçırmadığı otobüs kalmadı. Otobüsleri de iyi sürüyor. Kaza yapmadan buraya kadar getirmesi şaşırtıcı” dedi.

AYNI GÜN BİSİKLET VE OTOMOBİL ÇALDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan engelli genç, aynı gün bisiklet, ardından ise otomobil çaldı. Olay İnegöl OSB 1. cadde üzerinde meydana geldi. Hasan Kurt, 43 FH 667 plakalı otomobili cadde üzerinde park ederek işyerine girdi. 15 dakika sonra işyerinden çıkan adam, kontak anahtarını üzerinde bırakarak park ettiği aracın yerinde bisiklet buldu. Aracın çalındığını fark eden Hasan Kurt durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen emniyet ekipleri, çalınan aracın yerine bırakılan bisiklette parmak izi incelemesi yaptı. Olayın yaşandığı işyerinin güvenlik kameraları incelendiğinde, aracın yanına bisikletle gelen hırsızın, bisikleti bırakıp aracı çalıştırarak kaçtığı görüldü.

Olaydan bir saat sonra Bursa’daki bir tamircinin Hasan Kurt’u arayarak aracının Bursa’da olduğu ihbarını verdiği öğrenildi. Arabayatağı mevkiinde bulunan araç içerisinde yine engelli genç bulundu. Engelli gencin aracı çalıp Bursa’ya gittiği tespit edildi. Yakalanan genç gözaltına alınırken, otomobil sahibine teslim edildi. Engelli genç, bir hafta önce de Bursa’dan çaldığı özel halk otobüsü ise İnegöl’e kadar gelmiş, petrol istasyonunda emniyet ekiplerinin fark etmesi sonucu yakalanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Osmangazi hırsızlık engelli genç

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