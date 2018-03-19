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Engelli genç hayaline sosyal medya sayesinde ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 11:48 | Son Güncelleme

Siirt’te 5 yaşından beri babasının ve ağabeyinin sırtında dışarı çıkan engelli genç, akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu.Siirt’te ikamet eden ve 5 yaşında yakalandığı hastalık yüzünden engelli olan 19 yaşındaki Savaş Oyit, babasının ve ağabeyinin sırtında dışarı çıkıyordu.

Engelli genç hayaline sosyal medya sayesinde ulaştı

Siirt’te 5 yaşından beri babasının ve ağabeyinin sırtında dışarı çıkan engelli genç, akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu.
Siirt’te ikamet eden ve 5 yaşında yakalandığı hastalık yüzünden engelli olan 19 yaşındaki Savaş Oyit, babasının ve ağabeyinin sırtında dışarı çıkıyordu. Yaşıtları gibi sokağa çıkamayan Oyit, dışarı çıkmak ve fizik tedavisine gidebilmek için bir tekerlekli akülü sandalyesinin olmasını hayal ediyordu. Bu durumu öğrenen Barış Köprüsü Derneği Başkanı Barış Amcalar, sosyal medyadan temasa geçtiği hayırseverlerden tekerlekli sandalye talebinde bulunarak engelli gence umut oldu. Amcalar, “Sosyal medyadan yaptığımız çağrıya İstanbul’dan Ferhad Şimşek adlı hayırsever bizlerle irtibata geçerek Savaş kardeşimize akülü sandalye gönderdi. Biz de bugün Savaş kardeşimizin akülü sandalyesini ona getirdik. İnşallah hem tedavisine gidebilecek hem de dışarı çıkabilecek. Bu anlamda Ferhad Şimşek’e çok teşekkür ediyorum. İnşallah başkalarına da örnek olur. İhtiyaç sahibi kardeşlerimiz eve hapsolmasın” diye konuştu.
Akülü tekerlekli sandalyesi olmadığı için fizik tedavisine ve dışarı çıkamadığını söyleyen Savaş Oyit, artık rahat bir şekilde dışarı çıkıp dolaşabileceğini dile getirdi. Oyit, “Eve artık hapsolmayacağım rahat bir şekilde tedavime gidebileceğim için çok mutluyum. Allah Ferhad Şimşek’ten razı olsun” dedi.

Engelli genç hayaline sosyal medya sayesinde ulaştı

Engelli genç hayaline sosyal medya sayesinde ulaştı

Engelli genç hayaline sosyal medya sayesinde ulaştı

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