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Engelli genç kitap gelirini bağışlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 15:51 | Son Güncelleme

Niğde'de yaşayan doğuştan serebral palsi (SP) hastası 19 yaşındaki Veysel Karani Göktaş, 2 yıl emek verdiği "Sedyedeki Kalem" adlı şiir kitabının gelirini, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine bağışlayacak - Anne Zülfiye Göktaş: - "Allah razı olsun, öğretmeninin de teşvikiyle başardı, bu yıl bu kitabı çıkardı. İnşallah devamı da gelecek. Gelirlerini de ramazan öncesi ihtiyaç sahiplerine sadaka olarak vermek istiyor"

NİĞDE (AA) - Niğde'de yaşayan doğuştan serebral palsi (SP) hastası 19 yaşındaki Veysel Karani Göktaş, 2 yılda yazdığı "Sedyedeki Kalem" adlı şiir kitabının gelirini, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine bağışlayacak.

Ramazan ve Zülfiye Göktaş'ın çocukları Veysel Karani ve Ömer Faruk, prematüre doğum nedeniyle SP hastalığıyla dünyaya geldi.

Bedenlerini hiç kullanamayan kardeşlerden Veysel, engelli olmasına rağmen azmederek, şiir kitabı çıkardı.

Hayallerinden vazgeçmeyen ve bir engellinin neler yapabildiğini göstermek isteyen Veysel, şiirlerini, ailesi ve öğretmeni Ayhan Çakmak'ın yardımının yanı sıra Niğde Belediyesinin desteğiyle "Sedyedeki Kalem" adlı kitapta bir araya getirdi.

Veysel Göktaş, vatan sevgisi, aşk, milliyetçilik gibi farklı konulardan şiirlerin yer aldığı kitabını, belediyenin düzenlendiği kitap fuarında sergiliyor.

Geliri, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine bağışlanacak kitapta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yazılan "Milletin Adamı" şiiri de bulunuyor.

Baba Ramazan Göktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kendisi söyledi, öğretmeni ve kardeşi yazdı. Engellilerin neler yapabileceğini kanıtlamak için bu kitabı çıkardı. Herkes takdir ediyor. Belediyemiz sponsor oldu, kitabı bastırdık. Şu an kitap fuarında sergiliyoruz. Gelirini ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere bağışlayacağız." dedi.

Anne Göktaş da kitabın, Veysel'in 2 yıllık emeğinin karşılığında çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Allah razı olsun öğretmeninin de teşvikiyle başardı, bu yıl bu kitabı çıkardı. İnşallah devamı da gelecek. Gelirlerini de ramazan öncesi ihtiyaç sahiplerine sadaka olarak vermek istiyor. Kitabı çıkarmak da gelirini bağışlamak da kendi kararı. Biz de destekliyoruz. Vatandaşların ilgisi de güzel. Kitapta vatan sevgisi, aşk, milliyetçilik gibi her türden şiir bulabilirsiniz. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yazdığı şiirler de var."

Kitabı alan vatandaşlardan Süheyl Akpınar ise engelli birinin bu kitabı yazdığını öğrenince çok duygulandığını söyledi.

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