Kırıkkale Belediyesince zihinsel engelli 15 kız için temsili kına gecesi yapıldı.

Engelsiz Kafe'de gerçekleştirilen etkinlikte, gelinlik giyen 15 zihinsel engelli kız, aileleriyle müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi.

Engelli gelinler ve aileleriyle yakından ilgilenen Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün mutlu oldukları bir gün olduğunu belirterek, bütün annelerin Anneler Günü'nü kutladığını ve ellerinden öptüğünü söyledi.

Engelli kızların annelerinin kendilerine gelinlik giyme isteğinden bahsettiklerini ifade eden Saygılı, "Biz de bunun için en uygun gün olarak bugünü tespit ettik. Güzel bir organizasyon oldu. Mutluluk mükemmel. Özellikle annelerimiz çok mutlu. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Her şey bir araya geldi hem Engelliler Haftası'ydı hem de Anneler Günü'ydü. Özel bir gündü, ben de çok duygulandım. Her şey gönüllerince olsun." diye konuştu.

Törene katılan aileler de etkinlik için Saygılı'ya teşekkür etti.

Saygılı, konuşmasının ardından engelli gelinlerle pasta keserek altın taktı.

Tören, gelinlere kına yakılmasının ardından sona erdi.

