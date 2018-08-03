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Engelli gencin darbedilmesini iki özel ekip soruşturuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 15:01 | Son Güncelleme

Çorum'da yüzde 70 zihinsel engelli raporu bulunan 23 yaşındaki gencin darbedilmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor - Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan iki özel ekip, engelli genç ile annesinin ifadeleri doğrultusunda, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışıyor

ÇORUM (AA) - Çorum'da, yüzde 70 zihinsel engelli raporu bulunan 23 yaşındaki gencin darbedilmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Ulukavak Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Alperen Kayacı'nın (23) darbedilmesinin ardından annesi Güler Kayacı'nın şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğünce başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan iki özel ekip, engelli genç ile annesinin ifadeleri doğrultusunda, Kayacı'yı darbeden kişi ya da kişilerin tespiti ve yakalanması için çalışıyor. Bu kapsamda engelli gencin darbedildiği bölgedeki iş yeri ve apartmanların güvenlik kameraları ile MOBESE kayıtlarını inceleyen ekipler, ayrıca çevredeki esnafın da bilgisine başvuruyor.

Bu arada, daha önce çeşitli hastanelerde tedavi gören ve bir süre devlet yurtlarında da kalan Alperen Kayacı'nın tedavisi için ailesi tarafından Ankara'daki özel bir rehabilitasyon merkezine gönderileceği öğrenildi.

- Olay

İddiaya göre, Ulukavak Mahallesi'ndeki evlerinde çocuklarıyla yaşayan Güler Kayacı, oğlu Alperen'in 28 Temmuz'da akşam eve dönmemesi üzerine aramaya başlamış, oğlunu, Hürriyet Meydanı civarındaki bir kıraathanede darbedilmiş halde bulmuştu.

Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar bulunan çocuğunu, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine götüren Kayacı, oğlunun tedavisinin ardından karakola giderek şikayetçi olmuştu.

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Alperen Kayacı Çorum darp iddiası Zihinsel engelli

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