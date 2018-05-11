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Engelli gencin elini öptü, 'Sizlerle gurur duyuyoruz' dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 14:01 | Son Güncelleme

ÇORUM'da 5 bedensel ve zihinsel engelli genç, kışlada 1 günlük eğitimin ardından askerlik yemini etti.

Engelli gencin elini öptü, 'Sizlerle gurur duyuyoruz' dedi

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da 5 bedensel ve zihinsel engelli genç, kışlada 1 günlük eğitimin ardından askerlik yemini etti. Çocuklarının mutlu gününe ortak olan aileler, sevinç gözyaşı döktü. Vali Yardımcısı Ayhan Özkan görme ve bedensel engelli Aykut Erdal’a (25) terhis belgesini verdikten sonra önce elini sonra yanaklarını öperek, “Sizlerle gurur duyuyoruz” dedi.
Kentte 5 bedensel ve zihinsel engelli gence bir süre temsili askerlik eğitimi verildikten sonra Çorum İl Garnizon Komutanlığı'nda yemin töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende gençler, ellerini Türk bayrağı ve silahların üzerine koyarak yemin etti. Engelli gençlerin terhis belgelerini Vali Yardımcısı Ayhan Özkan, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ve diğer protokol üyeleri verdi. Vali Yardımcısı Ayhan Özkan törende görme ve bedensel engelli Aykut Erdal’a terhis belgesini verdikten sonra, önce gencin elini ardından yanaklarını öperek, “Sizlerle gurur duyuyoruz” dedi.
Vali Yardımcısı Özkan, burada yaptığı konuşmada, erkek evlat sahibi anne babalar için evladının askerlik görevini yapmasının çok önemli olduğunu söyledi. Peygamber Ocağı'na katılıp, askerlik vazifesini yerine getirerek, bir birey olmaya ilk adımın atıldığını ifade eden Özkan, engelli bireylerin de bir günlüğüne de olsa askerlik duygusunu yaşamasının tüm ülkelere örnek olabilecek bir çalışma olduğunu söyledi.
İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ da "Şanlı bayrağımız ve silah üzerine ellerinizi koyup, ebediyete kadar sadık kalacağınız askerlik yeminini ettiniz. İnanıyoruz ki ihtiyaç duyulduğunda bu yemini eden her vatan evladı gibi sizler de bu vatan için canınızı esirgemeyeceksiniz. Askerlik yemininiz, Yüce Türk Milleti'ne, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Jandarma Teşkilatı'na, ailelerinize ve sizlere hayırlı olsun" diye konuştu.

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Engelli gencin elini öptü, 'Sizlerle gurur duyuyoruz' dediEngelli gencin elini öptü, 'Sizlerle gurur duyuyoruz' dediEngelli gencin elini öptü, 'Sizlerle gurur duyuyoruz' dediEngelli gencin elini öptü, 'Sizlerle gurur duyuyoruz' dedi

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