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Engelli gencin Manisa’yı gezme hayali gerçek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 14:37 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediyesi, Muradiye Mahallesi’nde yaşayan 26 yaşındaki bedensel engelli gencin Manisa’yı gezme hayalini gerçeğe dönüştürdü.Muradiye’de yaşayan bedensel engelli Hüseyin İncike (26), Yunusemre Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekiplerine Manisa’nın tarihi ve kültürel yerlerini gezme isteğini iletti.

Engelli gencin Manisa’yı gezme hayali gerçek oldu

Yunusemre Belediyesi, Muradiye Mahallesi’nde yaşayan 26 yaşındaki bedensel engelli gencin Manisa’yı gezme hayalini gerçeğe dönüştürdü.
Muradiye’de yaşayan bedensel engelli Hüseyin İncike (26), Yunusemre Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekiplerine Manisa’nın tarihi ve kültürel yerlerini gezme isteğini iletti. Engelli vatandaşın isteğini geri çevirmeyen belediye, Hüseyin İncike, annesi ve yeğenlerine Manisa’nın tarihi ve kültürel mekanlarını görme fırsatı sundu. Yunusemre Belediyesine gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür eden Hüseyin İncike’nin annesi Seyhan İncike duygularını şu sözlerle aktardı: “60 yaşındayım, ikinci çocuğum Hüseyin bedensel engelli. Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekiplerine oğlumun Manisa’nın tarihi yerlerini gezmek istediğini ilettim. Ekip, çocuğumun isteğini geri çevirmeyerek oğlumu Manisa’nın tarihi ve kültürel yerlerini dolaştırdı. Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’ye ve ekibine çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun”

Engelli gencin Manisa’yı gezme hayali gerçek oldu

Engelli gencin Manisa’yı gezme hayali gerçek oldu

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