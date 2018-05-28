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Engelli gencin ölümünde ihmal iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 18:27 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde ailesi tarafından götürüldüğü hastaneden, serum verilerek evine geri gönderildiği iddia edilen gencin, ihmal nedeniyle öldüğü ileri sürüldü - Birecik Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mahmut Toprak: - "Hastamızın kan tahlilleri yapılmış, tomografisi çekilmiş, gerekli müdahaleler yapılmış. Hastamız nörolojik bir hasta. Otopsi sonucuna göre gerekli araştırma yapılacaktır"

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde ailesi tarafından götürüldüğü hastaneden, serum verilerek evine geri gönderildiği iddia edilen gencin, ihmal nedeniyle öldüğü ileri sürüldü.

İlçeye bağlı Ekenek Mahallesinde yaşayan ve Birecik Devlet Hastanesinde ihmal sonucu öldüğü iddia edilen 20 yaşındaki spastik Veysi Demir'in cenazesi, adli tıp kurumundaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi

Baba Ali Demir, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta cuma günü aniden rahatsızlanan oğlunu, kusma şikayetiyle hastaneye götürdüklerini söyledi.

Oğluna burada serum takıldığını, bitiminde de eve gönderildiklerini iddia eden Demir, şöyle devam etti:

"Bize 'Kusma devam ederse bir daha getirin' dediler. Cumartesi tekrar kustu, tekrar hastaneye gittik. Yine serum takıp eve gönderdiler. Pazar günü bir daha gittik, yine serum yapıp eve gönderdiler. Biz dedik ki 'Anlamıyorsanız bizi başka yere gönderin, bir şeyler yapın.' Bize 'Pazartesi gününü bekleyin' dediler. Pazartesi günü de iş işten geçti. Pazar akşamı fenalaştı, aracımızla götürürken yarı yolda ambulansa teslim ettik. Ambulansa teslim ettiğimizde kalbi durmuştu. Hastanede de bize 'Başınız sağ olsun' dediler. Oğlum pazartesiye yetişemedi, bizi hastaneye yatırmadılar, başka yere göndermediler, mağduruz."

Demir, oğlunun yüzde 20 spastik olduğunu ancak başka herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığını ifade ederek, çıkacak otopsi sonucuna göre hastane ve doktorlar hakkında şikayette bulunacaklarını sözlerine ekledi.

- "Otopsi sonucuna göre gerekli araştırma yapılacaktır"

Birecik Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mahmut Toprak da hastanın hastanelerinde dahiliye uzmanı tarafından değerlendirildiğini söyledi.

Hastanın yapılan tetkiklerinin ardından gerekli tıbbı müdahalenin yapıldığını vurgulayan Toprak, "Hastamızın kan tahlilleri yapılmış, tomografisi çekilmiş, gerekli müdahaleler yapılmış. Hastamız nörolojik bir hasta. Otopsi sonucuna göre gerekli araştırma yapılacaktır." diye konuştu.

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Birecik Genç hastane ihmal iddiası otopsi

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