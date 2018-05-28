Engelli gencin ölümünde ihmal iddiası

"Bize 'Kusma devam ederse bir daha getirin' dediler. Cumartesi tekrar kustu, tekrar hastaneye gittik. Yine serum takıp eve gönderdiler. Pazar günü bir daha gittik, yine serum yapıp eve gönderdiler. Biz dedik ki 'Anlamıyorsanız bizi başka yere gönderin, bir şeyler yapın.' Bize 'Pazartesi gününü bekleyin' dediler. Pazartesi günü de iş işten geçti. Pazar akşamı fenalaştı, aracımızla götürürken yarı yolda ambulansa teslim ettik. Ambulansa teslim ettiğimizde kalbi durmuştu. Hastanede de bize 'Başınız sağ olsun' dediler. Oğlum pazartesiye yetişemedi, bizi hastaneye yatırmadılar, başka yere göndermediler, mağduruz."

Oğluna burada serum takıldığını, bitiminde de eve gönderildiklerini iddia eden Demir, şöyle devam etti:

Baba Ali Demir, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta cuma günü aniden rahatsızlanan oğlunu, kusma şikayetiyle hastaneye götürdüklerini söyledi.

Demir, oğlunun yüzde 20 spastik olduğunu ancak başka herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığını ifade ederek, çıkacak otopsi sonucuna göre hastane ve doktorlar hakkında şikayette bulunacaklarını sözlerine ekledi.

- "Otopsi sonucuna göre gerekli araştırma yapılacaktır"

Birecik Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mahmut Toprak da hastanın hastanelerinde dahiliye uzmanı tarafından değerlendirildiğini söyledi.

Hastanın yapılan tetkiklerinin ardından gerekli tıbbı müdahalenin yapıldığını vurgulayan Toprak, "Hastamızın kan tahlilleri yapılmış, tomografisi çekilmiş, gerekli müdahaleler yapılmış. Hastamız nörolojik bir hasta. Otopsi sonucuna göre gerekli araştırma yapılacaktır." diye konuştu.

