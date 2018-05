Engelli gençler, bahriyeli olmanın mutluluğunu yaşadı 2

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - DONANMA Komutanlığı'nda 62 engelli genç, bir günlüğüne de olsa bahriyeli olmanın, bayrak üstüne ellerini koyup yemin etmenin mutluluğunu yaşadı. Donanma Komutanlığı Gölcük Deniz Ana Üssü'nde 62 engelli genç, Oramiral Güven Erkaya Spor Salonu'nda yemin ederek asker oldu. Bahriyeli olan engelli gençler büyük mutluluk yaşarken, aileleri de çocuklarının asker olmasının gururunu yaşadı. Enes Koçikli (22), Derince'de bulunan evinden hasta nakil ambulansı ile alınarak sedye ile törenin yapıldığı salona getirilerek, yemin törenine katıldı. Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Mehmet Baybars Küçükatay yaptığı konuşmada, "Sizler de askerlik görevinizi silah, bayrak ve namusunuz üzerine yemin ederek yerine getirecek, gerektiğinde vatanınız için canınızı seve seve feda edeceğinize söz vereceksiniz. Tarih boyunca vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü uğruna vermiş olduğu binlerce şehit ve gazi ile bağımsızlığın timsali olmuş, hatta bu özelliği sayesinde bağımsızlık mücadelesi veren milletlerin sembolü haline gelmiş yüce Türk milleti, şanlı ordusu sayesinde adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır. İşte sizler de edeceğiniz yeminle bu ordunun birer neferi olacaksınız. Askerlik vazifesi en kutsal görevdir. Bu görevi yerine getiren her birey, bunun haklı gururunu ömrü boyunca taşır. Biz askerlerin hayata bakışını simgeleyen bir söz vardır: Her Türk asker doğar. Sizler de edeceğiniz yeminle zaten asker doğmuş bir kişi olarak kutsal vatan vazifenizi yerine getirmiş olacaksınız. İnanıyoruz ki yarın size ihtiyaç duyulduğunda bu yemini eden her Türk genci gibi canınızı seve seve, bu vatan uğruna feda etmekten çekinmeyeceksiniz" dedi. 62 engelli genç yemin ettikten sonra gün içerisinde müzeyi gezip, askerlik hakkında bilgi alarak vatani görevlerini tamamlamış oldu.