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Engelli gençler, bu kursta beceri sahibi oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 11:29 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, zihinsel engelli gençler, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün açtığı kurslarda beceri sahibi oldu.Zihinsel Engelliler Derneği çatısı altında bir araya gelen engelli gençler, dernek binasında açılan değişik kursa 14 engelli genç katıldı.

Engelli gençler, bu kursta beceri sahibi oluyor

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, zihinsel engelli gençler, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün açtığı kurslarda beceri sahibi oldu.
Zihinsel Engelliler Derneği çatısı altında bir araya gelen engelli gençler, dernek binasında açılan değişik kursa 14 engelli genç katıldı. Gençler, kurslarda beceri sahibi olurken, anne babalarda büyük mutluluk yaşıyor. Kursların 10 yıldan bu yana devam ettiğini anlatan Burhaniye Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Sevda Padem, ”Dernek olarak olarak 10 senedir faaliyetlerimiz devam etmektedir. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün destekleriyle değişik alanlarda kurslarımız açılıyor. Şu anda devam eden takı tasarım kurslarımız var. Çocuklarımız burada mutlu. Birlikte kaynaşıyorlar. Ailelerimizde öyle. Hepimiz aile gibi olduk. Çocuklarımızla birlikte mutluyuz. Kurslarımızın devamını bekliyoruz” dedi.
Kurs Öğretmeni Eda Şahin,” 6 aydır Zihinsel Engelliler Merkezi’nde çalışıyorum. Burada taş bebek boyama adı altında tablolar yaptık. Kapı süsleri yaptık. Onlarla gurur duyuyorum. Onlarla çalışmaktan çok memnunum. Bize bu imkanı sundukları için Sevda hanıma ve Halk Eğitim Merkezi müdürüne teşekkür ediyorum” dedi.
Kursiyerlerden Derya Dinçer ve Yağmur Özavcı ise,” Kursa geliyoruz. Arkadaşlarla mutluyuz. Konuşuyoruz kaynaşıyoruz. Kapı süsü yapıyoruz. Boyama süsü yapıyoruz. Burada mutluyuz. Çok güzel işler çıkarıyoruz. Her öğretmenimizi de çok seviyoruz”diye konuştular.

Engelli gençler, bu kursta beceri sahibi oluyor

Engelli gençler, bu kursta beceri sahibi oluyor

Engelli gençler, bu kursta beceri sahibi oluyor

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