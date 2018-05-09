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Engelli gençler temsili askerlik yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 20:25 | Son Güncelleme

KARAMAN'da engelli 19 genç, temsili olarak 1 günlüğüne askerlik yapıp, yemin etti.

Engelli gençler temsili askerlik yaptı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da engelli 19 genç, temsili olarak 1 günlüğüne askerlik yapıp, yemin etti.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen yemin töreni, Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Törene, Karaman Valisi Fahri Meral, Garnizon Komutanı Albay Kazım Yurdakul Türkmen, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen ile vatani görevlerini 1 günlüğüne temsili olarak yapan gençlerin aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, engelli askerlerin birliklerine teslim olma ve askeriyedeki bir günlerini anlatan sinevizyon gösterisiyle devam etti. Daha sonra 19 genç, bayrak ve silah üzerine ellerini koyarak yemin etti. Aileleri ise bu anları ölümsüzleştirmek için cep telefonlarıyla çekim yaptı.
İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, vatan sevgisinin engel tanımadığını belirtti. Tören, terhis belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

FOTOĞRAFLI

Engelli gençler temsili askerlik yaptıEngelli gençler temsili askerlik yaptıEngelli gençler temsili askerlik yaptıEngelli gençler temsili askerlik yaptı

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