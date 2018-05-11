Engelli gençler temsili askerlik yaptı

İSTANBUL (AA) - Silah altına alınmaları mümkün olmayan engelli asker adayları, Hasdal Kışlası'nda 1 günlük temsili askerlik uygulaması sonucunda yeminlerini ederek temsili terhis belgelerini aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce düzenlenen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) destekleriyle gerçekleşen programda, vatani görevlerini yapmak isteyen engelli gençlerin hayali gerçek oldu. 1111 Sayılı Askerlik Kanunu kapsamında silah altına alınmaları mümkün olmayan engelli vatandaşların, bu hak ve ödevlerini temsili olarak yerine getirebilmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri’nce gerçekleştirilen uygulamada, İBB Engelliler Merkezleri’nden otobüslerle gelen engelli asker adayları, kışlalarına teslim oldu. Avrupa Yakası'ndan yaklaşık 300, Anadolu Yakası'ndan yaklaşık 500 engelli genç, "Askerlik Yemini" ederek "özel asker" oldu. Kışlada temsili Askerlik Uygulaması'nda önce engelli asker adaylarına asker kıyafetleri giydirildi. Komutan aracılığıyla üniformalarını giyen engelliler, badileriyle birlikte askeri yemekhanede yemek yedi. Davul zurna eşliğinde oynayan engelliler, ellerinde ve sırtlarında Türk bayrakları taşıdı.

Temsili yemin töreni öncesinde engelli askerler, komutanlarından uygun adım yürüme, selam verme gibi eğitimler aldı. Kışla içerisinde askerlik yapan gençlerin refakat ettiği engelliler, heyecanlarını gizleyemedi. Aileler duygusal anlar yaşadı. - Engelli asker adaylarının yemin töreni Türk Silahlı Kuvvetleri Kağıthane Hasdal Kışlası'nda temsili yemin töreni de gerçekleşti. İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan yemin töreninde konuşan Tuğgeneral Özgür Tör, 52. Motorlu Piyade Tümen Komutanlığı olarak Mehmetçiklerin yemin törenlerinde şahitlik yapmak üzere, birlikte olan herkese teşekkürlerini iletti. Tör, şunları kaydetti: "Bugün yüreği vatan sevgisiyle çarpan, evlat yetiştiren siz anneler, babalar ve kardeşler ile burada olmaktan gurur duyuyoruz. Bu beraberlik asil Türk milletinin özünde bulunan ordu, millet kavramının en büyük ve en güzel örneklerinden biridir. Sizler evlatlarımızın, askerlik hizmetini icra ettiği bugünü ileride hatırlayacak ve gurur duyacaksınız. Bu şerefli üniformayı giyen Mehmetçikler, askerlik yemini ederek artık bizim de evlatlarımız, bizim de kınalı kuzularımız olacaklardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve bugün bu bayrak altında hür ve bağımsız yaşamımızı borçlu olduğumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk Mehmetçik'e duyduğu sevgi ve minnet duygusunu şu şekilde belirtmiştir; 'Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir. Her zaferin mayası sendedir'. Değerli misafirler kahraman Mehmetçikler var olduğu sürece bayrağımızı gökyüzünde ebediyen dalgalanacak ve ezan sesi hiç susmayacak. Artık birer Mehmetçik olarak Türk Silahlı Kuvvetleri ve 52. Motorlu Piyade Tümen Komutanlığı ailesine katılacaksınız. Biraz sonra evlatlarımızın edecekleri bu kutsal yeminin önce kendilerine sonra siz değerli ailelerine , Türk silahlı Kuvetleri'ne vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Hasdal Kışlası'nda ve Anadolu Yakası Maltepe Küçükyalı Kışlası'nda gerçekleştirilen 1 Günlük Temsili Askerlik Uygulaması sonucunda yaklaşık 800 engelli asker adayı yeminlerini etti. Ant içip selamlama törenine katılan engelli gençler, vatani̇ görevi̇ni̇ tamamlayarak temsili terhis belgelerini aldı. Engelli asker adayı 21 yaşındaki otizmli Buğra Barboros Bozacı, "Asker oldum. Mutlu ve meraklı hissediyorum. Allah'a çok şükür. İyiyim ve coşkuluyum. Bugün asker oldum. Güzel geçti." dedi. Baba Bahadır Bozacı da duygularını "Çok sevinçliyim, çok gururluyum. Allah herkese nasip etsin. Tarifi imkansız bir duygu." şeklinde dile getirdi. Anne Ferah Bozacı ise, "Çok mutluyum ve gururluyum. Oğlum asker oldu. Mutluluğu ve coşkuyu bir gün bile olsa tatmak, çok onur verici. Gurur duyuyorum oğlumla." dedi. Kışla'ya annesiyle gelen engelli asker adayı 25 yaşındaki Burak Gümüşsoy da, asker kıyafetini giymekten dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, "Güzel ve mutlu hissediyorum." diye konuştu. Anne Saadet Gümüşsoy, tek çocuğu Burak Gümüşsoy'u asker kıyafetiyle görmekten dolayı çok mutluluk duyduğunu ve duygusal anlar yaşadığını söyledi.