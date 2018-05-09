İSTANBUL (AA) - Pendik Belediyesi tarafından bir günlük askere gidecek engelli gençler için "Asker Kına Gecesi" etkinliği düzenlendi.

Engelliler Koordinasyon Merkezi'nde bir araya gelen engelliler, davul-zurna eşliğinde Pendik Sahil Meydanı'na yürüdü. Engelli bireyler, halaylar çekip oyunlar oynadı.

Etkinlikte daha sonra engelli gençlere asker kınası yakıldı.

Burada konuşan 21 yaşındaki doğuştan bedensel engelli Can Deveci, mutlu olduğunu söyledi.

Bir günlük de olsa askerlik yapacaklarını ve bu sevincin tarifsiz olduğunu ifade eden Deveci, "Kına gecesi çok güzel geçiyor. Doğuştan bedensel engelliyim. Gönül isterdi ki engelli olmayayım, ben de gerçekten katılayım. Ama nasip kısmet, Allah'ın emrine boynumuz kıldan ince." dedi.

Engelli bireyler, 11 Mayıs'ta Küçükyalı Kenan Evren Kışlası'nda bir gün askerlik yapacak.

